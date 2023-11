Netatmo Wetterstation: Exklusiv-Bundle mit Wandhalterung für 99 Euro

Am heutigen „Cyber Monday“ hat sich die Netatmo Wetterstation noch eine Erwähnung verdient. Bei Amazon gibt es das Basispaket nämlich als Sonderedition inklusive einer Wandhalterung vorübergehend für 99 Euro.

Der Aktionspreis ist damit identisch mit dem Black-Friday-Angebot von Netatmo selbst, allerdings bekommt man beim Kauf bei Amazon ein sonst nicht erhältliches „Exklusiv-Paket“, dem zusätzlich eine Wandhalterung beiliegt.

Die Netatmo-Wetterstation kommt in der hier erhältlichen Grundausstattung als Kombination aus je einem Modul für Innenräume und den Außeneinsatz. Der kleinere und drahtlos angebundene Sensor erfasst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Außenbereich. Das größere Modul wird per Netzadapter mit Strom versorgt und kann in Innenräumen neben der Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch die aktuelle Luftqualität und das Geräuschniveau ermitteln.

Anzumerken ist, dass die Wetterstation selbst nicht über ein Display verfügt. Auf dem Innenmodul kann eine LED-Farbleuchte Auskunft über die aktuelle Luftqualität bieten, alle weiteren sowie detaillierte Messwerte muss man aber entweder über die Netatmo-App oder per Webbrowser abfragen.

Auch Zubehör deutlich günstiger

Ergänzend zur Netatmo-Webseite und der zugehörigen App kann man die Netatmo-Wetterstation auch über HomeKit ansprechen. Hier stehen allerdings nur die von HomeKit unterstützten Messwerte zur Verfügung. Dies betrifft insbesondere die von den für die Erweiterung der Station erhältlichen Modulen wie Regen- und Windmesser gelieferten Werte.

Erweiterungsmodule und Zubehör für die Netatmo-Wetterstation sind heute noch ebenfalls zu deutlichen reduzierten Preisen erhältlich. Darüber hinaus hat Netatmo auch weitere Produkte wie seine Sicherheitskameras oder Rauchmelder nennenswert im Preis reduziert. Auf dieser Aktionsseite bei Amazon sowie hier beim Hersteller selbst finden sich alle aktuell im Preis reduzierten Geräte gelistet.