Spin 2.0: Glücksrad-App für Mac, iPad, Apple Watch und iPhone

Der App-Entwickler Leon Boettger arbeitet schon seit mehreren Monaten an einer simplen Glücksrad-Applikation, die inzwischen für alle Apple-Plattformen zum Download bereitsteht. Zum Start der neuen Woche ist die Universal-Anwendung Spin jetzt in Version 2.0 erschienen und verdient sich damit eine erneute Erwähnung.

Bei Spin handelt es sich um einen klassischen App-Download für 0,99 Euro. Dieser lässt sich anschließend auf iPhone und iPad, aber auch auf der Apple Watch und dem Mac installieren und bietet ein frei gestaltbares Glücksrad mit Dreh- und Konfetti-Animation sowie Haptic-Feedback auf dem iPhone an.

Streitschlichter und Entscheidungshilfe

Klingt erst mal merkwürdig, ist aber schnell erklärt: Spin bietet euch die Möglichkeit, ein virtuelles Rad in 2 bis 14 Kuchenstücke aufzuteilen und diese anschließend mit selbst gewählten Farben und Texten zu gestalten. Zudem lässt sich das Verhalten des Rades in Sachen Dauer, Ton und Geschwindigkeit konfigurieren.

Wer lediglich Zahlen benötigt, kann neue Räder im sogenannten Zählmodus erstellen und bekommt so automatisch ein durchnummeriertes Glücksrad ausgegeben, dessen Startziffer zwischen 1 und 30 frei bestimmt werden kann.

Die Einsatzbereiche sind dabei so vielfältig wie beliebig: Das Glücksrad kann als Entscheidungshilfe dienen, in Unterrichtssituationen eingesetzt werden oder sich als Streitschlichter in größeren Familien bewähren.

Im Großen und Ganzen ist Spin gut mit Chooser vergleichbar, setzt aber nicht voraus, dass alle teilnehmenden Nutzer ihren Finger auf das gleiche Display legen. Spin ist eine Neuinterpretation der klassischen Holz-Glücksräder auf Kinder- und Stadtteilfesten und nutzt Apples iCloud-Synchronisation, um angelegte Glücksräder zwischen allen Endgeräten zu synchronisieren.

Die Spin-Anwendung kostet einmalig 0,99 Euro, verzichtet auf Werbung, weitere Kaufmöglichkeiten oder gar Abonnements und ist so schnell verstanden wie konfiguriert.