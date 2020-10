Native Union Stow: Neue Schutzhüllen für die aktuellen MacBooks

Mit den Modellen Stow Lite Sleeve für 13" und Stow Lite Sleeve für 15" und 16" bietet der Hersteller Native Union zwei neue Schutzhüllen für Apples Notebook-Modelle MacBook Air und MacBook Pro an.

Native Union bietet seine Stow-Hüllen bereits seit einiger Zeit auch für iPad und MacBook an. Bei den beiden neu im Apple Store gelisteten Varianten handelt es sich allerdings um neue Modelle, die anstelle des bislang zweifarbigen Designs einfarbig in Grau und Blau erhältlich sind – wobei anzumerken ist, dass es die kleinere Hülle mit 13 Zoll zumindest bislang nur in Blau zu kaufen gibt.

Die Stow-Hüllen von Native Union sind laut Herstellerangaben aus strapazierfähigem Webstoff gefertigt. Ein gepolstertes Innenfutter soll die darin verpackten Geräte beim alltäglichen Gebrauch schützen. Der Reißverschluss wird als wasserdicht beschrieben und sorge somit für zusätzlichen Schutz bei Wind und Wetter. Native Union bewirbt die Hüllen als ultradünne und stilvolle Aufbewahrungsmöglichkeit. Der Preis wird unabhängig von Größe und Farbe mit jeweils 39,95 Euro angegeben.