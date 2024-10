Nach Preiserhöhung: Das bringt Disney+ neu im November 2024

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ hat seine Katalog-Neuzugänge für den kommenden Monat vorgelegt und folgt damit auf Netflix und Paramount+. Im November 2024 erwartet die Abonnenten von Disney+ in Deutschland eine neue Auswahl an Serien und Filmen, für die Neukunden nun mehr als bislang bezahlen müssen.

Preiserhöhung für Neukunden

Wie berichtet hat Disney den Preis für das größte Abonnement „Disney+ Premium“ von 11,99 Euro auf 13,99 Euro pro Monat erhöht. Ebenso wurde die Gebühr für das Jahresabonnement angepasst und stieg um 20 Euro auf aktuell 139,90 Euro.

Im Premium-Paket erhalten Nutzer Zugang zu Funktionen wie hochwertiger Audioqualität bis hin zu Dolby Atmos und Unterstützung für 4K UHD und HDR. Zudem bietet dieses Abonnement die Möglichkeit, Inhalte auf bis zu vier Geräten gleichzeitig zu streamen.

Neukunden können damit nun aus drei Abo-Optionen wählen: „Standard mit Werbung“ (für 5,99 Euro pro Monat), „Standard“ (für 9,99 Euro pro Monat) oder „Premium“ (für 13,99 Euro pro Monat).

Vor allem ein Serien-November

Für den Serien-November 2024 stellt Disney+ eine Mischung aus neuen Staffeln bestehender Serien sowie neuen Produktionen vor. Unter den Fortsetzungen befinde sich die FX-Serie „The Old Man“, die mit ihrer zweiten Staffel auf die Plattform zurückkehrt. Auch „Tell Me Lies“ geht in eine neue Runde und „Criminal Minds: Evolution“ startet mit der 17. Staffel.

Zusätzlich präsentiert Disney+ im November einige neue Serien. Darunter die FX-Produktion „Say Nothing“, die sich mit dem Nordirlandkonflikt beschäftigt, sowie die National Geographic-Dokumentarserie „Tsunami: Wettlauf gegen die Zeit“, die die verheerenden Folgen des Tsunamis im Indischen Ozean vor 20 Jahren beleuchtet.

In der fiktiven Serie „Doctor Odyssey“ stehen Max und sein Team vor medizinischen Notfällen, die es in herausfordernden Situationen zu bewältigen gilt.

1. November

Mädchen, Mädchen (Star)

Mädchen, Mädchen 2 (Star)

Music by John Williams (OV/UT) – Seine unvergesslichen und unverzichtbaren Filmkompositionen, die im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere entstanden, gehören zu einigen der beliebtesten Filme unserer Zeit.

2. November

Endurance – Das Wrack im Eis – Der Antarktisforscher Ernest Shackleton hat mit seiner legendären Führungskraft und Ausdauer seine Mannschaft über ein Jahr lang am Leben gehalten, obwohl ihr Schiff unter dem Packeis versunken war.

6. November

Gangnam B-Side – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Spielstunde mit Winnie Puuh – Staffel 1 (Disney)

– Staffel 1 (Disney) Micky Maus: Spielhaus – Staffel 3 (Disney)

– Staffel 3 (Disney) FX The Old Man – Staffel 2 – In der zweiten Staffel machen sich Dan Chase und Harold Harper auf die Suche nach der entführten Emily Chase.

– Staffel 2 – In der zweiten Staffel machen sich Dan Chase und Harold Harper auf die Suche nach der entführten Emily Chase. Criminal Minds: Evolution – Staffel 17 – Die Profiler der FBI-Eliteeinheit arbeiten daran, herauszufinden, wer sich hinter Gold Star verbirgt.

8. November

Cars Toon: Monster Truck Hook (Pixar)

13. November

FX Grotesquerie – Staffel 1 – Eine kleine Gemeinde wird von grauenerregenden Verbrechen erschüttert, und Detective Lois Tryon kämpft an mehreren Fronten.

14. November

FX Say Nothing – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

15. November

Big City Greens Der Film: Urlaub im All (Disney)

(Disney) Weihnachten im Anflug – Moon, eine junge Eule, erlebt ein Weihnachtsabenteuer mit einem kleinen Mädchen namens Luna.

19. November

Interior Chinatown – Staffel 1 (Star)

20. November

Tell me Lies – Staffel 2 (Star)

22. November

Out of my Mind: Mit Worten kann ich fliegen (Disney)

(Disney) Jim Gaffigan: The Skinny (Star) (OV/UT)

(Star) (OV/UT) The Mission: Zwischen Glaube und Wahnsinn (National Geographic)

25. November

National Geographic Tsunami: Wettlauf gegen die Zeit – Staffel 1 – Diese Doku-Serie erinnert an den verheerenden Tsunami von 2004 und beleuchtet seine Auswirkungen.

27. November

Mickys lustige Weihnachtszeit – Staffel 1 (Disney)

28. November

Doctor Odyssey – Staffel 1 – Ein actiongeladenes Drama auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff, das von Ryan Murphy kreiert wurde.

29. November