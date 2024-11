MUBI für Cineasten: Der unbekannte Streaming-Dienst

Der Video-Streaming-Dienst MUBI wird schon seit mehreren Jahren auch im App Store angeboten. Das Angebot für Cineasten, Arthaus-Fans und regelmäßige Kinogänger ist aber immer noch so gut wie unbekannt.

Eine Woche gratis streamen

In der Unterhaltungs-Kategorie des App Stores, ist der Dienst erst auf Platz 185 gelistet, Netflix nimmt hier Platz 2 ein, Prime Video Platz 3 und Disney+ Platz 4. Dabei ist MUBI breit aufgestellt und kommt mit optimierten Apps für iPhone, iPad, Apple TV und Apple Vision Pro.

Im Gegensatz zu konventionellen Streaming-Diensten, die durch umfangreiche Bibliotheken auffallen, setzt MUBI auf eine begrenzte Anzahl von Filmen, die regelmäßig ausgetauscht werden.

Die Plattform beschreibt sich als eine Kombination aus Streaming-Service, Filmkurator und Filmproduktionsunternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, einem cineastischen Publikum ein ausgesuchtes Angebot an Filmen bereitzustellen. Dieses umfasst sowohl Klassiker als auch Werke neuer Filmemacher. Die angebotene Filmauswahl, so MUBI, werde dabei von einem Team aus Kuratoren getroffen, das weltweit nach außergewöhnlichen Filmen sucht.

Aktuell gibt es bei MUBI etwa „The Substance“ mit Demi Moore, Margaret Qualley und Dennis Quaid zu sehen. Ein Horror-Thriller mit einer IMDb-Bewertung von 7,5.

Auch mit Kinokarten erhältlich

Neben der digitalen Verfügbarkeit bietet MUBI auch Kinotickets an. Diese sind im sogenannten MUBI Go-Abo erhältlich, das bislang nur in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, München und Köln angeboten wird.

Das reguläre MUBI-Angebot kostet im App Store üblicherweise eine Monatsgebühr von 13,99 Euro. Aktuell bietet MUBI allerdings auch einen werbefreien Jahreszugang für 70 Euro an. Dieser ist jederzeit kündbar und verlängert sich nach Ablauf des ersten Jahres zum Preis von 107,88 Euro. Allen Nutzern wird ein kostenloser Testzugang für die Dauer von sieben Tagen angeboten.