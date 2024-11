Apple Arcade: Apple kündigt Weihnachtsoffensive an

Apple hat angekündigt den hauseigenen Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade zur Weihnachtszeit um 15 neue neue Titel erweitern zu wollen, die für unterschiedliche Spielertypen geeignet sind, vom schlichten Einzelspieler-Game bis zu neuen Multiplayer-Titeln für die ganze Familie.

Zu den Highlights zählen Neuauflagen bekannter Titel und neue Spiele, die speziell für die Apple Vision Pro entwickelt wurden. Alle Titel sind werbefrei und ohne In-App-Käufe verfügbar, lassen sich aber nur mit bestehendem Apple Arcade Abonnement spielen. Dieses kostet 6,99 Euro pro Monat und ist für Mac, Apple TV, iPhone, iPad und Apple Vision Pro verfügbar.

Neue Spiele für Abonnenten

Zu den heute neu angekündigten Spielen gehört „Skate City: New York“, das ab 9. Januar erhältlich sein wird und Skateboarding-Fans in die Straßen von New York City eintauchen lässt. „Talking Tom Blast Park“ von Outfit7 startet am 5. Dezember und versetzt die Spieler in ein Abenteuer, in dem sie den Freizeitpark „Blast Park“ vor Angreifern schützen. Auch die überarbeitete Version von „FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+“ kommt zu Apple Arcade und bietet ab dem 9. Dezember aktualisierte Grafiken und neue Sprachausgaben, die das bekannte „Active Time Battle“-System nutzen.

Alle Neuzugänge im Überblick

Talking Tom Blast Park – 5. Dezember 2023

Boggle: Arcade Edition – 5. Dezember 2023

PAC-MAN 256+ – 5. Dezember 2023

Hot Wheels: Race Off+ – 5. Dezember 2023

Barbie Color Creations+ – 5. Dezember 2023

FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ – 9. Dezember 2023

FF IV: THE AFTER YEARS+ – 9. Dezember 2023

Skate City: New York – 9. Januar 2024

Gears & Goo (Vision Pro) – 9. Januar 2024

Three Kingdoms HEROES – 9. Januar 2024

FINAL FANTASY+ – 9. Januar 2024

Trials of Mana+ – 9. Januar 2024

Rodeo Stampede+ – 9. Januar 2024

It’s Literally Just Mowing+ – 9. Januar 2024

Gears & Goo für Apple Vision Pro

Mit „Gears & Goo“, einem Strategie- und Tower-Defense-Spiel, erscheint ein Titel, der speziell für die Möglichkeiten der Apple Vision Pro entwickelt wurde und ab Januar verfügbar sein soll. Das Spiel nutzt räumliche Interaktionen und bringt damit ein neues Spielerlebnis in den Arcade-Dienst.

Weitere Highlights und Klassiker

Apple Arcade soll außerdem um mehrere Spiele erweitert werden, die besonders jüngere Nutzer ansprechen. Dazu gehören die Arcade-Versionen bekannter Titel wie „Boggle“, „PAC-MAN 256+“, und „Hot Wheels: Race Off+“. Grundsätzlich interessierte Anwender können über die Apple Arcade-Tab im App Store mehr erfahren und die neuen Titel zur Weihnachtszeit entdecken.