„Monarch: Legacy of Monsters“ – Apples Godzilla-Serie startet

Mit Monarch: Legacy of Monsters hinterlässt das japanische Filmmonster Godzilla seine Spur der Zerstörung jetzt auch auf Apple TV+. Abonnenten von Apples Videodienst können von heute an auf die ersten beiden der insgesamt zehn Episoden der neuen Serie zugreifen.

Für die Produktion zeichnet mit MonsterVerse ein amerikanisches Konsortium um die Unternehmen Legendary Pictures und Warner Bros. verantwortlich, das sich seit 2014 mit verschiedenen Godzilla-Filmen und dem „King Kong“-Ableger „Kong: Skull Island“ einen Namen in diesen Genre gemacht hat. „Monarch: Legacy of Monsters“ stellt nun den ersten Ausflug von MonsterVerse in den Serienbereich dar.

Als Action-Serie konzipiert, spielt „Monarch“ in der Zeit nach einem verheerenden Angriff von Godzilla auf San Francisco. Während die Bedrohung durch das Monster weiter akut ist, kommt die von Anna Sawai gespielte Hauptdarstellerin Cate einer mysteriösen Geheimorganisation auf die Spur und lernt dabei den Armeeoffizier Lee Shaw kennen, der sie fortan auf der Suche nach der Wahrheit hinter Monarch unterstützt.

Kurt Russell und Wyatt Russell im Team

In der Rolle von Lee Shaw spielt Kurt Russell, der für die in die Serie integrierten Rückblenden in die 1950er-Jahre von seinem Sohn Wyatt Russell gespielt wird. In den ersten beiden jetzt verfügbaren Episoden reist Cate im Anschluss an den Godzilla-Angriff auf San Francisco nach Japan, wo sich ihre Wege auf gefährliche Weise mit der mysteriösen Monarch-Organisation kreuzen.

Die restlichen acht Episoden der Serie werden dann in den nächsten Wochen jeweils freitags erscheinen. Apple TV+ zeigt „Monarch: Legacy of Monsters“ mit Dolby Vision und Dolby Atmos. Die Serie ist ab zwölf Jahren freigegeben.

Die „3 Monate Apple TV+“-Aktion bei MediaMarkt läuft übrigens weiterhin. Allerdings dürften mittlerweile die meisten unserer Leser die Höchstgrenze für das Einlösen dieser Codes überschritten haben. Falls ihr woanders eine neue Testaktion findet, werft den Link in die Kommentare.