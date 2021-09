Microsoft Surface: Gesamtes Geräte-Portfolio erneuert

Auf den Spuren der iPad-Neuvorstellungen Apples hat nun auch Microsoft die mittlerweile recht große Familie an Surface-Modellen überarbeitet und nahezu das gesamte Geräte-Portfolio erneuert.

Neben dem Surface Pro 8 und der neuen WiFi-Version des Surface Pro X wurden das Surface Duo 2 und das Surface Go 3 als Upgrades bzw. Nachfolger bestehender Modelle präsentiert.

Darüber hinaus hat Microsoft das Surface Laptop Studio vorgestellt, das der Konzern selbst als „Powerhouse mit einem innovativen Formfaktor“ beschreibt.

Surface-Interessierte besuchen unbedingt diese Microsote mit zahlreichen Grafiken und diesen Blogeintrag auf windows.com.

Surface Pro 8

Das Surface Pro 8 soll doppelt so schnell wie sein Vorgänger arbeiten, besitzt zwei Thunderbolt-4-Ports und bringt es auf eine kontinuierliche Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Das Surface Pro 8 wird in den Geschmacksrichtungen Platin und Graphite erhältlich sein und startet am 28. Oktober 2021 mit einem Verkaufspreis von 1.179 Euro in den deutschen Markt. Das neue Surface Pro Signature Keyboard wird für 179,99 Euro erhältlich sein. – PDF-Datenblatt

Surface Duo 2

Das Dual-Screen-Device Surface Duo 2 unterstützt Mobilfunkverbindungen mit 5G, kann Videos in 4K aufzeichnen und wartet mit Kapazitäten von 128 GB, 256 GB und 512 GB auf Interessenten. Mit Stiftunterstützung ausgestattet, verfügt das Klappgerät über zwei 5,8-Zoll-Touchscreens und wird ab 21. Oktober 2021 in den Farbvarianten Gletscher und Obsidian ab 1.599 Euro erhältlich sein. – PDF-Datenblatt

Surface Go 3

Das kompakte 10,5-Zoll-Gerät ist das preiswerteste Surface-Tablet und wird von einer Type-Cover-Tastatur komplettiert. Ab sofort ab 439 Euro vorbestellbar soll das Surface Go 3 am 5. Oktober 2021 erscheinen. Die Type-Cover werden für zusätzliche 99 Euro in den Farben Platin, Schwarz, Mohnrot und Eisblau angeboten. – PDF-Datenblatt

Surface Laptop Studio

Das Surface Laptop Studio hat noch keinen Euro-Preis und noch keinen fixen Termin für den hiesigen Marktstart. Microsoft spricht lediglich von „Anfang 2022“. Ausgestattet mit einem 14,4-Zoll-Touchscreen und einer Bilwiederholrate von 120 Hz verfügt das Surface Laptop Studio über ein neues Scharnier, dass die Nutzung des Touchscreen in unterschiedlichen Formaten gestattet. – PDF-Datenblatt