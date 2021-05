Microsoft-Rückzieher: Windows 10X wird nicht erscheinen

Microsoft hat dem vor anderthalb Jahren angekündigten Windows 10X endgültig eine Absage erteilt. Das Betriebssystem war ursprünglich mit Fokus auf Dual-Screen-Computer geplant. In Zusammenarbeit mit Herstellern wie ASUS, Dell, HP und Lenovo sollten bereits im vergangenen Jahr von Windows 10X angetriebene Rechner mit Dual- oder faltbaren Bildschirmen auf den Markt kommen. Später wurde der Erscheinungstermin von Windows 10X dann auf das aktuelle Jahr 2021 verschoben und jetzt komplett storniert.

Microsoft betrachtet den Ansatz allerdings nicht als grundsätzlich gescheitert, sondern begründet die Entscheidung vielmehr damit, dass man nach einjähriger Analyse und der Auswertung von Kundenfeedback erkannt habe, dass die Technologie von Windows 10X auch anderweitig nützlich sein könne.

In der Folge wollen man diese Leistungen nicht auf einen kleinen Kundenkreis beschränken, sondern einzelne Elemente der 10X-Technologie in andere Bereiche von Windows sowie in weitere Microsoft-Produkte integrieren. Einzelne Details wie die neue App-Container-Technologie seien bereits in den „Windows Insider Preview-Builds“ genannten Beta-Versionen von Windows zu finden. Auch Funktionen wie verbessertes Voice-Typing oder eine modernisierte Touch-Tastatur sollen auf diese Weise den Weg zum Kunden finden.

Microsoft hat die Planungsänderung im Zusammenhang mit der Ankündigung der aktuellen Bereitstellung des Windows 10 May 2021 Update bekanntgegeben.