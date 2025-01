Microsoft: Office-Angebot und Änderung beim Browser-Login

Microsoft bietet sein Office-Paket Microsoft 365 momentan wieder mit deutlichem Preisnachlass über Amazon an. Hier heißt es allerdings besonders aufpassen, denn bei den Aktionsartikeln handelt es sich nicht um die üblichen Codes, die auch „auf Vorrat“ zur Verlängerung bestehender Abos verwendet werden können. Stattdessen gibt es gerade jene Abo-Varianten günstiger, die eigenständig laufen und sich nach einem Jahr automatisch verlängern, sofern sie nicht rechtzeitig gekündigt wurden.

In Frage kommt das Angebot somit nur dann, wenn ihr die Office-Programme nicht schon aktiv nutzt, dies aber jetzt für ein volles Jahr tun wollt. Kündigen würden wir das Abo aber in jedem Fall, um eine automatische Verlängerung auszuschließen. Ansonsten fällt in einem Jahr vermutlich der reguläre Preis an, was angesichts der immer wieder verfügbaren Sonderangebote schlichtweg zu teuer ist.

Im Rahmen der aktuellen Aktion bezahlt man für die Einzelnutzerversion Microsoft 365 Single 59,99 Euro statt 99 Euro und für das für bis zu sechs Nutzer gültige Familienpaket Microsoft 365 Family 70,99 Euro statt 129 Euro.

Beide Pakete ermöglichen die Nutzung der Microsoft-Programme Word, Excel und PowerPoint vom Desktop oder Mobilgeräten aus. Zudem bekommt man mit jedem Benutzerkonto während der Laufzeit des Abos 1 TB Speicherplatz auf Microsofts OneDrive-Servern.

Aufgepasst: Microsoft deaktiviert Auto-Abmeldung

Nutzer von Microsoft-Diensten wollen wir an dieser Stelle gleich noch auf eine im Februar anstehende Änderung hinweisen. Künftig wird man nicht mehr automatisch abgemeldet, wenn man sich im Webbrowser bei seinem Microsoft-Konto oder einem Microsoft-Dienst angemeldet hat. Dies kann verheerend sein, wenn man einen fremden Computer benutzt und die hier bislang aktive Auto-Abmeldung gewohnt ist.

Microsoft hat diesbezüglich einen Support-Artikel veröffentlicht und empfiehlt darin, dass man auf fremden Computern am besten immer die Funktion „privates Browsen“ verwendet, wenn man sich mit seinem Microsoft-Konto oder Diensten wie OneDrive oder Outlook verbindet.

In jedem Fall sollte man darauf achten, dass man sich abschließend wieder korrekt abgemeldet hat. Wenn hier Unsicherheiten bestehen, könnt ihr von der Möglichkeit Gebrauch machen, euch per Mausklick pauschal auf allen Geräten von den Microsoft-Diensten abzumelden: