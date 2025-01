Kensington-Halterung soll den Mac mini vor Diebstahl schützen

Mit einer Kantenlänge von etwas mehr als zwölf Zentimetern und nur fünf Zentimetern Höhe ist Apples neuester Desktop-Mac so klein, dass man ihn problemlos in die Jackentasche stecken kann. Kensington will mit seiner Sicherheitshalterung für Mac mini dafür sorgen, dass der Rechner an Ort und Stelle bleibt, wenn er beispielsweise in offenen Bürosituationen oder an Schulen eingesetzt wird.

Die Halterung ist so konzipiert, dass der Mac mini darin sowohl auf dem Tisch als auch unter dem Tisch montiert werden kann, das Gestell wird mit vier Schrauben fixiert und eignet sich zudem für die Verwendung als Wandhalterung für den Rechner. Der kleine Mac wird so darin befestigt, dass sowohl alle Anschlüsse als auch der Ein-Aus-Schalter frei zugänglich sind, und gleichzeitig von der Unterseite her für ausreichende Belüftung gesorgt ist.

Einfache Halterungen gibt es auch billiger

Wenn es nur um eine Tisch- oder Wandhalterung für den Mac mini geht, kommt man jedoch auch schon deutlich günstiger zum Zug. Wer Zugriff auf einen 3D-Drucker hat, sucht bei Printables, ansonsten finden sich auch bei Amazon schon diverse Angebote um die 20 Euro.

Die Kensington-Halterung ist vorrangig als Diebstahlschutz gedacht und daher aus Stahl gefertigt und mit einer zusätzlichen Schließvorrichtung ausgestattet. Ein passendes NanoSaver-Kombinationsschloss von Kensington ist im Lieferumfang enthalten. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Stahlseil mit integriertem Zahlenschloss, das bei Kensington für sich schon rund 30 Euro kostet. Der Hersteller hat sich seit vielen Jahren auf solche Diebstahlsicherungen für Computer spezialisiert. Auch das neue Mac-mini-Schloss sei nach branchenführenden Standards auf Diebstahlsicherheit und Widerstandsfähigkeit getestet.

Die neue Sicherheitshalterung für Mac mini von Kensington wird bislang ausschließlich über die Ladengeschäfte und den Onlineshop von Apple vertrieben und ist dort zum Preis von 79,95 Euro erhältlich.