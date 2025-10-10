Microsoft: Copilot und OneDrive wachsen enger zusammen

Microsoft erweitert OneDrive um neue Funktionen, die den KI-Assistenten Copilot direkt in die Dateiverwaltung einbinden. Nutzer mit entsprechender Lizenz können künftig Dokumente, Präsentationen oder Bilder automatisch zusammenfassen oder Unterschiede zwischen Dateiversionen erkennen lassen.

Copilot kann außerdem kurze Audio-Zusammenfassungen erzeugen, die sich unterwegs anhören lassen. So sollen Nutzer schneller den Überblick über Inhalte gewinnen, ohne alle Dateien einzeln öffnen zu müssen.

Auch die Teamarbeit soll verbessert werden. Mit der Funktion „Add to OneDrive“ lassen sich gemeinsam genutzte Ordner mit den eigenen Dateien zusammenführen. Eine neue Kontaktanzeige im Datei-Explorer informiert darüber, wer Zugriff auf Dokumente hat, und erlaubt den direkten Austausch über Teams oder Outlook. Zudem werden neu angelegte Word-Dokumente zukünftig automatisch in der Cloud gespeichert – ifun.de berichtet.

Neue Freigabe- und Verwaltungsfunktionen

Das Teilen von Inhalten soll einfacher und verlässlicher werden. Ein einheitlicher Freigabelink ersetzt künftig mehrere Einzelverweise, sodass Berechtigungen nachträglich geändert werden können, ohne neue Links zu versenden.

Für Administratoren kommen zusätzliche Werkzeuge hinzu. Ein neues Dashboard ermöglicht die zentrale Überwachung von Synchronisierungen und kann Daten für Berichte exportieren. Copilot unterstützt außerdem in der Verwaltung von SharePoint-Umgebungen, indem er Inhalte auffindet, Routineaufgaben automatisiert und bei der Vergabe von Rechten hilft.

Fotos, Erinnerungen und KI-Hilfe für Privatanwender

Auch der private Bereich wird stärker berücksichtigt. Der neue Foto-Assistent kann Aufnahmen nach Themen oder Zeiträumen durchsuchen und daraus Sammlungen zusammenstellen. Eine Erinnerungsansicht präsentiert automatisch kuratierte Momente, während ähnliche oder doppelte Bilder zu Gruppen zusammengefasst werden.

Microsoft positioniert OneDrive damit zunehmend als zentrale Plattform für die Verwaltung beruflicher und persönlicher Inhalte. Die Integration von Copilot soll langfristig alle Bereiche des Dateimanagements und der Organisation abdecken.