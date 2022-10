Microsoft 365: Ein (kurzer) Blick auf die neue Office-App

Seine Stärken zeigt Microsoft 365 vor allem dann, wenn man die Programme auf mehreren unterschiedlichen Geräten nutzt. So sind hier beispielsweise die Lizenzen für Desktop- und Mobilgeräte enthalten und man hat die Möglichkeit, seine Dokumente zentral verfügbar in der Microsoft-Cloud zu speichern.

Nicht zuletzt muss man die neue Microsoft-Kampagne sicher auch als weiteren Schritt dahingehend sehen, das Abo-Angebot Microsoft 365 weiter voranzutreiben. Microsoft bietet zwar weiterhin auch eine Dauerlizenz seines Office-Pakets als Einmalkauf an, doch muss man sich hier damit arrangieren, dass nicht nur keine neuen Funktionen per Update eingespielt werden, sondern zum Teil auch im Office-365-Abo enthaltene Funktionen und Erweiterungen fehlen.

Einen ersten Blick auf das neue Office-Konzept gewährt uns Microsoft jetzt in einem – für unseren Geschmack viel zu kurz ausgefallenen – Einführungsvideo zur neuen Microsoft-365-App. Die neue Anwendung soll Microsoft zufolge künftig dann die zentrale Anlaufstelle für alles rund um die hauseigenen Office-Anwendungen sein. Das Unternehmen will darin gleichermaßen alle Office-Anwendungen wie auch die zugehörigen Inhalte versammeln sowie ebenso Verknüpfungen zu Anwendungen und Angeboten von Drittanbietern herstellen.

