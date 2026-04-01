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Mit Apple Home kompatibel

Meross-Rauchmelder zum bisherigen Bestpreis erhältlich
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11 Kommentare 11

Meross bietet seine mit Apple Home kompatiblen Rauchmelder zum bisherigen Bestpreis an. Vorausgesetzt, ihr könnt gleich sechs Stück davon gebrauchen. Im Rahmen einer kombinierten Rabattaktion fällt der Preis für das Set inklusive zugehörigem Hub auf rund 129 Euro, was einem Einzelpreis von 21,53 Euro entspricht.

Meross Rauchmelder MA151H

Der offizielle Vertrieb von Meross läuft in Deutschland über Amazon. Hier müsst ihr auf der Produktseite den Coupon für 14 Prozent Rabatt aktivieren, bevor ihr das 6er-Set in den Einkaufswagen legt. An der Amazon-Kasse werden dann mit dem Aktionscode KN6RM6NZ noch weitere 10 Prozent vom ursprünglichen Preis abgezogen.

Push-Mitteilungen bei Alarm

Wir haben die neue Rauchmeldergeneration von Meross vor ihrem Deutschlandstart im vergangenen Herbst ausführlich vorgestellt. Die Geräte sind gegenüber dem Vorgänger flacher gebaut und wurden laut Hersteller auch technisch deutlich verbessert. Für den Betrieb ist grundsätzlich keine Internetverbindung erforderlich. Wenn sie online sind, lassen sich mithilfe der Meross-App unterschiedliche Push-Mitteilungen konfigurieren.

Meross Rauchmelder App

Zudem können die Geräte dann auch in Apple Home integriert werden. In der Home-App werden die Rauchmelder dann als Alarmsensoren angezeigt und lassen sich beispielsweise auch als Auslöser für Automationen verwenden.

Hub verbindet bis zu 32 Geräte

Für die Online-Anbindung setzt Meross auf seinen im aktuell reduzierten 6er-Pack enthaltenen Matter Smart Hub MSH450. Dieser ist in der Lage, bis zu 32 Sensoren und sonstige Geräte von Meross zu verwalten, die ihrerseits über 433-MHz-Funkverbindungen mit dem Hub kommunizieren. Die Anbindung ans Heimnetz und damit ans Internet kann per Ethernet-Kabel oder über WLAN erfolgen.

Die Stromversorgung der Rauchmelder erfolgt über vier im Lieferumfang enthaltene AA-Batterien, die laut Hersteller alle drei Jahre gewechselt werden müssen. Die Geräte sind auf eine Lebensdauer von zehn Jahren ausgelegt und nach DIN EN 14604 für den Einsatz in Deutschland zertifiziert.

Produkthinweis
Meross Matter Rauchmelder vernetzt, Smart Feuermelder WLAN mit Dual-Lichtsensor, Brandmelder mit APP Warnmeldung... Aktionspreis
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01. Apr. 2026 um 08:11 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    11 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich bin nach wie vor auf der Suche nach einer Nest Alternative. Wichtig wäre: Natürlich Sprache, Vorwarnung, Nachtlicht und Funkverbindung (da bin ich offen), App mit Push. API wäre nice.
    Kennst jemand etwas?

  • Die Teile von Meross sind klasse. Probleme gibt es nur mit der Bodenplatte, wenn man die Batterie wechseln möchte. In der ersten Auflage der Melder waren die Platten so fest, dass man sie kaum vom Melder abbekommt, ohne einen Probealarm auszulösen. Ich habe das reklamiert und Austauschgeräte bekommen. Bei diesen sitzt die Platte so locker, dass man aufpassen muss, ob sie auch wirklich richtig an der Decke festsitzen. 2 Mal sind mir schon Melder unvermittelt Wochen nach dem Batteriewechsel heruntergefallen. Wenn man das weiß und berücksichtigt, wie schon geschrieben Top Rauchmelder.

    • Weil man die Melder auch mit dem Hub koppelt, wenn sie noch nicht an der Decke verbaut sind, sondern der Koppelungsknopf bequem mit Finger und Daumen gedrückt werden kann, wenn sie noch nicht montiert sind, gibt es die Fehlermeldung, dass der Sensor locker ist. Das verwirrt aber eher. Wenn man trotzdem den Sensor an der Deckenplatte montiert, verschwindet der Fehler von alleine.

  • Leider bestimmen die Vermieter was in die Wohnung kommt (und dann muss man auch noch für Wartung in den Nebenkosten zahlen). Hätte sonst zugegriffen.

  • Wiedermal Matter ohne Thread?
    Wie ist die Reichweite? Machen die trotzdem eine Art Mesh Netzwerk oder müssen alle Rauchmelder Funkverbindung zum hub haben? Damit wären sie wohl in den meisten Häusern raus.

    • Ja. Weil der Matter-Standard wohl keine Rauchmelder vorsieht, benötigen die den Meross-Hub. Der bietet nur Matter over WLAN, also keine Abdeckung in Räumen außerhalb des WLAN, es sei denn, du installierst mehr Hubs aus den günstigen Großpackungen per LAN-Kabel

      • Tbaer bitte erst informieren und dann schreiben. Die Matter-1.2-Erweiterung hat erstmals die Gerätekategorie für Rauch- und Kohlenmonoxidmelder aufgenommen; dabei sind auch Meldungen zu Rauch/CO, Batterie und Selbsttests vorgesehen. Wurde übrigens am 23.10.23 veröffentlicht. Derzeit sind wir bei Version 1.5.1, veröffentlicht am 31.03.26

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