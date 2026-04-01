Meross-Rauchmelder zum bisherigen Bestpreis erhältlich

Meross bietet seine mit Apple Home kompatiblen Rauchmelder zum bisherigen Bestpreis an. Vorausgesetzt, ihr könnt gleich sechs Stück davon gebrauchen. Im Rahmen einer kombinierten Rabattaktion fällt der Preis für das Set inklusive zugehörigem Hub auf rund 129 Euro, was einem Einzelpreis von 21,53 Euro entspricht.

Der offizielle Vertrieb von Meross läuft in Deutschland über Amazon. Hier müsst ihr auf der Produktseite den Coupon für 14 Prozent Rabatt aktivieren, bevor ihr das 6er-Set in den Einkaufswagen legt. An der Amazon-Kasse werden dann mit dem Aktionscode KN6RM6NZ noch weitere 10 Prozent vom ursprünglichen Preis abgezogen.

Push-Mitteilungen bei Alarm

Wir haben die neue Rauchmeldergeneration von Meross vor ihrem Deutschlandstart im vergangenen Herbst ausführlich vorgestellt. Die Geräte sind gegenüber dem Vorgänger flacher gebaut und wurden laut Hersteller auch technisch deutlich verbessert. Für den Betrieb ist grundsätzlich keine Internetverbindung erforderlich. Wenn sie online sind, lassen sich mithilfe der Meross-App unterschiedliche Push-Mitteilungen konfigurieren.

Zudem können die Geräte dann auch in Apple Home integriert werden. In der Home-App werden die Rauchmelder dann als Alarmsensoren angezeigt und lassen sich beispielsweise auch als Auslöser für Automationen verwenden.

Hub verbindet bis zu 32 Geräte

Für die Online-Anbindung setzt Meross auf seinen im aktuell reduzierten 6er-Pack enthaltenen Matter Smart Hub MSH450. Dieser ist in der Lage, bis zu 32 Sensoren und sonstige Geräte von Meross zu verwalten, die ihrerseits über 433-MHz-Funkverbindungen mit dem Hub kommunizieren. Die Anbindung ans Heimnetz und damit ans Internet kann per Ethernet-Kabel oder über WLAN erfolgen.

Die Stromversorgung der Rauchmelder erfolgt über vier im Lieferumfang enthaltene AA-Batterien, die laut Hersteller alle drei Jahre gewechselt werden müssen. Die Geräte sind auf eine Lebensdauer von zehn Jahren ausgelegt und nach DIN EN 14604 für den Einsatz in Deutschland zertifiziert.