ifun.de — Apple News seit 2001. 46 028 Artikel

Vorstellung noch diesen Monat

AirPods 5: Einzelverkauf und optionales Stereo-Upgrade
Artikel auf Mastodon teilen.
90 Kommentare 90

Apple wird die AirPods künftig nur noch einzeln anbieten. Eine überarbeitete Version der Standard-AirPods soll noch in diesem Monat erscheinen. Berichten aus Unternehmenskreisen zufolge wird der Hersteller voraussichtlich zusammen mit den neuen iPhone-Modellen im September auch eine entsprechend aktualisierte Variante der AirPods Pro auf den Markt kommen. Man wolle damit der zunehmenden Nachfrage von Kunden gerecht werden, die ihre Ohrhörer nur einzeln verwenden.

Anderthalb Jahre nach der Markteinführung der Vorgängergeneration baut Apple mit den AirPods 5 somit das Konzept der Ohrhörer grundlegend um. Das Design wird offenbar so überarbeitet, dass es künftig keine Rolle mehr spielt, in welchem Ohr man die AirPods verwendet.

Airpod X

Die Grundidee für dieses Konzept geht auf die ersten iPhone-Tage zurück. Im Jahr 2007 hatte Apple begleitend zur ersten Generation des Smartphones mit dem iPhone Bluetooth Headset ein vergleichbares Produkt im Programm.

Optisch werden sich die neuen AirPods natürlich deutlich eleganter zeigen, als dies bei dem aus heutiger Sicht fast wie ein Fremdkörper wirkenden alten Apple-Headset der Fall war. Die AirPods 5 sollen nahezu komplett im Ohr verschwinden.

Stereo nur mit Abo

Auch preislich scheint sich Apple an seinem ursprünglichen iPhone-Headset zu orientieren. Die AirPods 5 soll es im Einzelkauf inklusive kabelloser Ladestation für 79,99 Euro geben. Ein Zweierset mit Ladecase wird Apple weiterhin für 149,99 Euro im Programm haben.

Keine Freunde dürfte sich der Hersteller jedoch mit dem optionalen Stereo-Upgrade machen. Die Ohrhörer können standardmäßig auch im Zweierset verwendet werden, dann allerdings nur mit Mono-Klang. Wer Stereo und optionales 3D-Audio genießen will, muss entweder ein aktives iCloud+-Abonnement haben oder monatlich 0,99 Euro für das neu von Apple eingeführte „AirPods Full Force“-Abonnement bezahlen.

10 Jahre AirPods

Die AirPods feiern in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag. Apple hat die erste Generation der Ohrhörer im September 2016 vorgestellt.
01. Apr. 2026 um 06:54 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    90 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich habe gehört zu einem Full Force-Abo gehört auch, dass Apple die Lautstärke ohne Abo nur auf 50% begrenzt. 75% gibt es nur mit Full Force Abo während für 100% das Full Force Pro Max Abo fällig wird.

  • Nicht, dass ihr Apple damit auf eine Idee gebracht habt!

  • Das wird ja immer bekloppter, warum nicht gleich auch für das Ladecase ein Abbo..

  • Ist das die „Niki Lauda Special Edition“?

    Schon mal auf den Kalender geschaut?

  • Einzeln finde ich langweilig. Einzeln im Abo Modell hätte ich besser gefunden. Und Features durch Aufgaben freischalten. Schade, so sind Sie leider nichts für mich.

  • Und im Herbst bringt Apple dann die „AirPods 4“ raus, weil jemandem aufgefallen ist, dass sie im Frühjahr die 4, Generation versehentlich übersprungen haben.

  • Schöner Aprilscherz! Das traurige ist, dass ich es Apple glatt zutrauen würde.

  • Euch allen auch einen schönen 1.April und angenehme Ostertage!

  • Nachdem bei mir nur eine Seite gut hält, und ich beim Joggen eh immer nur einen drin habe.. nur zu Apple ;)

  • Bei Stereo nur mit Abo ist der Groschen bei mir gefallen ;-) Da war mir klar, das kommt frühestens 2037, wenn Siri fertig ist.

  • Wünsche dem iFun Team einen schönen 1. April!
    Vielen Dank für diese unterhaltsamen Artikel ^^

  • Gut gemacht :-)
    Ich bin voll drauf reingefallen und wollte mich im Kommentar schon über diesen Unsinn beschweren!

  • Patrick Schulze

    Aber mal was ernstes, die Ohrmodels sehen doch schön aus oder?!

  • Ich benutze tatsächlich oft nur einen Ohrhörer. Für Video und Hörspiel/-Buch reicht das völlig aus.
    Durch wechseln kann ich dann auch unendlich am Stück hören.
    Aber mit „einen für beide Seiten“ habt ihr es übertrieben.
    Das Stereo Abo, das trau ich der Industrie leider wirklich zu… oh man…

  • Gurkenwässerchen

    Hättet ihr das mit dem Stereo-Abo weggelassen, wäre es glaubwürdiger gewesen. Solchen Abo-Quatsch bei Hardware ist bei Autoherstellern ja sehr beliebt, aber bei Apple eher (noch) nicht.
    Trotzdem Danke für die kreative Meldung :-)

  • Mich hat als erstes das (vermutlich) KI generierte Model irritiert.

  • Danke, hatte kurz vergessen, dass heute der Tag ist an dem die News-Seiten zu bleiben sollten :)

  • bin auch reingefallen und fand den Scherz auch gut.
    Nächstes Jahr bin ich aber vorbereitet, hoffentlich

  • Erwischt! Schäm :) Schöne Idee auch dieses Jahr wieder.

  • Find ich ansich einen guten Ansatz. Mal schauen, ob es sich durchsetzen wird!

  • Echt fies. Ich habe das geglaubt, bis ich in den Kommentarbereich geguckt habe. (Schock lass nach)

  • Jetzt mal ernst, ein Kopfhörer reicht doch in der Regel.

  • Der war echt gut. Ich hoffe Apple liest da nicht mit, sonst kommen die noch auf Ideen…

  • Meine AirPods gehen regelmäßig alle zwei Jahre kaputt. Werd mir keine mehr kaufen. Und das nennt man recyceln .

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46028 Artikel in den vergangenen 8930 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven