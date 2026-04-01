AirPods 5: Einzelverkauf und optionales Stereo-Upgrade

Apple wird die AirPods künftig nur noch einzeln anbieten. Eine überarbeitete Version der Standard-AirPods soll noch in diesem Monat erscheinen. Berichten aus Unternehmenskreisen zufolge wird der Hersteller voraussichtlich zusammen mit den neuen iPhone-Modellen im September auch eine entsprechend aktualisierte Variante der AirPods Pro auf den Markt kommen. Man wolle damit der zunehmenden Nachfrage von Kunden gerecht werden, die ihre Ohrhörer nur einzeln verwenden.

Anderthalb Jahre nach der Markteinführung der Vorgängergeneration baut Apple mit den AirPods 5 somit das Konzept der Ohrhörer grundlegend um. Das Design wird offenbar so überarbeitet, dass es künftig keine Rolle mehr spielt, in welchem Ohr man die AirPods verwendet.

Die Grundidee für dieses Konzept geht auf die ersten iPhone-Tage zurück. Im Jahr 2007 hatte Apple begleitend zur ersten Generation des Smartphones mit dem iPhone Bluetooth Headset ein vergleichbares Produkt im Programm.

Optisch werden sich die neuen AirPods natürlich deutlich eleganter zeigen, als dies bei dem aus heutiger Sicht fast wie ein Fremdkörper wirkenden alten Apple-Headset der Fall war. Die AirPods 5 sollen nahezu komplett im Ohr verschwinden.

Stereo nur mit Abo

Auch preislich scheint sich Apple an seinem ursprünglichen iPhone-Headset zu orientieren. Die AirPods 5 soll es im Einzelkauf inklusive kabelloser Ladestation für 79,99 Euro geben. Ein Zweierset mit Ladecase wird Apple weiterhin für 149,99 Euro im Programm haben.

Keine Freunde dürfte sich der Hersteller jedoch mit dem optionalen Stereo-Upgrade machen. Die Ohrhörer können standardmäßig auch im Zweierset verwendet werden, dann allerdings nur mit Mono-Klang. Wer Stereo und optionales 3D-Audio genießen will, muss entweder ein aktives iCloud+-Abonnement haben oder monatlich 0,99 Euro für das neu von Apple eingeführte „AirPods Full Force“-Abonnement bezahlen.

10 Jahre AirPods

Die AirPods feiern in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag. Apple hat die erste Generation der Ohrhörer im September 2016 vorgestellt.