Vorstellung noch diesen Monat
AirPods 5: Einzelverkauf und optionales Stereo-Upgrade
Apple wird die AirPods künftig nur noch einzeln anbieten. Eine überarbeitete Version der Standard-AirPods soll noch in diesem Monat erscheinen. Berichten aus Unternehmenskreisen zufolge wird der Hersteller voraussichtlich zusammen mit den neuen iPhone-Modellen im September auch eine entsprechend aktualisierte Variante der AirPods Pro auf den Markt kommen. Man wolle damit der zunehmenden Nachfrage von Kunden gerecht werden, die ihre Ohrhörer nur einzeln verwenden.
Anderthalb Jahre nach der Markteinführung der Vorgängergeneration baut Apple mit den AirPods 5 somit das Konzept der Ohrhörer grundlegend um. Das Design wird offenbar so überarbeitet, dass es künftig keine Rolle mehr spielt, in welchem Ohr man die AirPods verwendet.
Die Grundidee für dieses Konzept geht auf die ersten iPhone-Tage zurück. Im Jahr 2007 hatte Apple begleitend zur ersten Generation des Smartphones mit dem iPhone Bluetooth Headset ein vergleichbares Produkt im Programm.
Optisch werden sich die neuen AirPods natürlich deutlich eleganter zeigen, als dies bei dem aus heutiger Sicht fast wie ein Fremdkörper wirkenden alten Apple-Headset der Fall war. Die AirPods 5 sollen nahezu komplett im Ohr verschwinden.
Stereo nur mit Abo
Auch preislich scheint sich Apple an seinem ursprünglichen iPhone-Headset zu orientieren. Die AirPods 5 soll es im Einzelkauf inklusive kabelloser Ladestation für 79,99 Euro geben. Ein Zweierset mit Ladecase wird Apple weiterhin für 149,99 Euro im Programm haben.
Keine Freunde dürfte sich der Hersteller jedoch mit dem optionalen Stereo-Upgrade machen. Die Ohrhörer können standardmäßig auch im Zweierset verwendet werden, dann allerdings nur mit Mono-Klang. Wer Stereo und optionales 3D-Audio genießen will, muss entweder ein aktives iCloud+-Abonnement haben oder monatlich 0,99 Euro für das neu von Apple eingeführte „AirPods Full Force“-Abonnement bezahlen.
10 Jahre AirPods
Die AirPods feiern in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag. Apple hat die erste Generation der Ohrhörer im September 2016 vorgestellt.
Was rauchen die bei Apple?
Es ist der 1te April
Gern mal auf den Kalender schauen :)
Schau auf das Datum ;-)
Auch wenn es jedes Jahr aufs neue nervt.
Humor ist wenn man(n) trotzdem lacht bevor man in den Keller geht!!!
+1
Achte auf das heutige Datum ;-)
Auf das Datum achten! ;-)
Das gleiche, dass die bei BMW rauchen.
;-)
Shame on me, aber als Rentner sind mir Datum und Wochentag ziemlich egal und mir war tatsächlich nicht bewusst, welcher Tag heute ist.
Und naja, zutrauen würde ich es Apple halt.
Chapeau an iFun.
Schon jemand den 1. April erwähnt? :D
Verratet doch nicht gleich alles ;)
Mich haben Sie erwischt. Habe gezuckt und dachte, das passt in die Strategie in Cupertino.
hauptsache, die lesen hier nicht mit und denken dann auch noch „hey, gute Idee, machen wir so“.
Aber der Text kommt ja vermutlich mal wieder gar nicht von ifun selber, sondern wurde irgendwo kopiert..
Vielleicht macht Apple ja das, was BMW gebracht hat. Aus einem Aprilscherz ein Produkt.
Letztlich ist die Idee aber gar nicht so abwegig und auch praktikabel – bis auf Abo natürlich
Obwohl, die Dinger gibt es im Nachkauf tatsächlich Einzeln. Kosten so um die 70€. Auch ein verlorenes Case kann man nachkaufen.
Love it
April, April ?!
April, April
:-)
1.April?
Yeah!
April April
Ach du sch****, jetzt geht es ja los..
1. April
Danke! You made my 1. April :)
April, April
Der hat einen Moment gedauert. LOL
Euch auch einen schönen 1. April ;-)
Willkommen am 01. April..
April April
Ich habe gehört zu einem Full Force-Abo gehört auch, dass Apple die Lautstärke ohne Abo nur auf 50% begrenzt. 75% gibt es nur mit Full Force Abo während für 100% das Full Force Pro Max Abo fällig wird.
Der Einohrhase … Doch schon April? Stereo nur im Abo?
Lol – kurz hat’s mich geschreckt… ;)
April, April …
Nicht, dass ihr Apple damit auf eine Idee gebracht habt!
So wie das iPhone für Linkshänder
Das wird ja immer bekloppter, warum nicht gleich auch für das Ladecase ein Abbo..
April April – got me
Ist das die „Niki Lauda Special Edition“?
Schon mal auf den Kalender geschaut?
Der 1. April wirft seine Scherze voraus ;-)
Einzeln finde ich langweilig. Einzeln im Abo Modell hätte ich besser gefunden. Und Features durch Aufgaben freischalten. Schade, so sind Sie leider nichts für mich.
Vincent Van Gogh Edition:))
Und im Herbst bringt Apple dann die „AirPods 4“ raus, weil jemandem aufgefallen ist, dass sie im Frühjahr die 4, Generation versehentlich übersprungen haben.
Lirpa Lirpa
Ach ja, 1. April :-)
Fantastisch!!
Haha. Nice try.
Wobei… Abo :)
Ach Zufall, 01. April
Schöner Aprilscherz! Das traurige ist, dass ich es Apple glatt zutrauen würde.
Der war gut ! happy April fools
Euch allen auch einen schönen 1.April und angenehme Ostertage!
Ihr hattet mich kurzzeitig gekriegt. Love it!
1st April – top
Nachdem bei mir nur eine Seite gut hält, und ich beim Joggen eh immer nur einen drin habe.. nur zu Apple ;)
bin drauf reingefallen, danke :)
Bei Stereo nur mit Abo ist der Groschen bei mir gefallen ;-) Da war mir klar, das kommt frühestens 2037, wenn Siri fertig ist.
Erinnert ihr euch noch an letztes Jahr?
Die zwei Ladecases kosten dann extra?
Alle Krank egal welches Datum !
Gute Besserung an dich Catanzaro!
Aprilscherze sind so was von 90er!
Humorlos sein ist dagegen sowas von 2K20er.
XD
Wünsche dem iFun Team einen schönen 1. April!
Vielen Dank für diese unterhaltsamen Artikel ^^
Gut gemacht :-)
Ich bin voll drauf reingefallen und wollte mich im Kommentar schon über diesen Unsinn beschweren!
Stimmt. 1 April…
Aber mal was ernstes, die Ohrmodels sehen doch schön aus oder?!
Ich benutze tatsächlich oft nur einen Ohrhörer. Für Video und Hörspiel/-Buch reicht das völlig aus.
Durch wechseln kann ich dann auch unendlich am Stück hören.
Aber mit „einen für beide Seiten“ habt ihr es übertrieben.
Das Stereo Abo, das trau ich der Industrie leider wirklich zu… oh man…
Hättet ihr das mit dem Stereo-Abo weggelassen, wäre es glaubwürdiger gewesen. Solchen Abo-Quatsch bei Hardware ist bei Autoherstellern ja sehr beliebt, aber bei Apple eher (noch) nicht.
Trotzdem Danke für die kreative Meldung :-)
Mich hat als erstes das (vermutlich) KI generierte Model irritiert.
Danke, hatte kurz vergessen, dass heute der Tag ist an dem die News-Seiten zu bleiben sollten :)
bin auch reingefallen und fand den Scherz auch gut.
Nächstes Jahr bin ich aber vorbereitet, hoffentlich
Erwischt! Schäm :) Schöne Idee auch dieses Jahr wieder.
Danke für den Spaß und wollte mich schon aufregen :-)
LOL …coole Message! Danke @ifun :)
Find ich ansich einen guten Ansatz. Mal schauen, ob es sich durchsetzen wird!
Voll drauf reingefallen :) hahaha der war echt gut
Echt fies. Ich habe das geglaubt, bis ich in den Kommentarbereich geguckt habe. (Schock lass nach)
Jetzt mal ernst, ein Kopfhörer reicht doch in der Regel.
Sauerei! Abo geht garnicht!
Schon garnicht am 1.4…
:-)
;)
Habs nun bestellt ! :D
Geil, Fast reingefallen :-)
Der war echt gut. Ich hoffe Apple liest da nicht mit, sonst kommen die noch auf Ideen…
Top Aprilscherz
Meine AirPods gehen regelmäßig alle zwei Jahre kaputt. Werd mir keine mehr kaufen. Und das nennt man recyceln .
Gekauft!!!!!
reingefallen ;)