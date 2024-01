Meross HomeKit-Steckdosen mit Verbrauchsmessung im 4er-Pack günstig

Weihnachten ist vorbei, aber falls ihr dennoch gerade Bedarf an mit HomeKit kompatiblen Schaltsteckdosen habt, bekommt ihr das 4er-Pack von Meross gerade für 45 Euro. Auf die einzelne Steckdose gerechnet, sind das 11,25 Euro. Neben der klassischen Funktion als Schaltsteckdose sind die Zwischenstecker von Meross auch in der Lage, den Stromverbrauch angeschlossener Geräte zu erfassen.

Die wichtigste Info gleich mal wieder vorab: Es handelt sich um eine zeitlich begrenzte und in der Stückzahl limitierte Aktion. Um den Sonderpreis zu erhalten, müsst ihr den 10-Euro-Coupon auf der Produktseite sehen und aktivieren. Prüft zudem stets den für euch beim Kaufabschluss angezeigten Preis.

Meross bietet übrigens aktuell auch seine Matter-Steckdosen im 4er-Pack mit Rabattcoupon an. Hier liegt der Aktionspreis allerdings einen Tick höher und wir halten es ohnehin für einfacher und besser, in HomeKit-Umgebungen auch die direkte HomeKit-Integration zu wählen. Matter wäre für die Einbindung in HomeKit ein unnötiger Umweg.

Jedenfalls kann man gegen eine mit HomeKit kompatible Schaltsteckdose in dieser Preisklasse absolut nichts sagen. Wer auf die integrierte Funktion zur Strommessung Wert legt, muss allerdings die App von Meross verwenden. Apple Home ist bislang vom Hersteller unabhängig nicht in der Lage, diese Werte auszulesen und anzuzeigen.

Zur Leistungserfassung von Balkonkraftwerken geeignet

Die Meross-Steckdosen lassen sich auch für die Erfassung der Einspeiseleistung von Balkonkraftwerken verwenden. In den Einstellungen der Steckdosen kann man festlegen, ob diese zur Messung des Stromverbrauchs oder der Stromerzeugung verwendet werden sollen.

Zusätzlich zur Anzeige der aktuellen Leistung kann man auch historische Daten abrufen und optional einen Strompreis hinterlegen, um Euro-Werte für die Gesamt- und Tagesproduktion angezeigt zu bekommen. Ergänzend zu den in der App verfügbaren Messwerten hat man auch die Möglichkeit, die erfassten Daten für einen frei wählbaren Zeitraum im CSV-Format zu exportieren.