Mehr Reichweite: Netflix plant Gratis-Zugang mit Werbung

Der Video-Streaming-Dienst Netflix soll vorhaben, einen kostenfreien Zugang in Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten einzuführen, um so die Reichweite der ausgespielten Werbeanzeigen zu erhöhen.

In Europa und Asien

Mit den Plänen vertraute Personen haben dem Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg gesteckt, dass insbesondere Europa und Asien im Visier der Netflix-Manager stehen, die zwar für einen der populärsten Streaming-Dienste verantwortlich zeichnen, es in Sachen Werbeumsätze aber nur mit Ach und Krach unter die Top-10 der amerikanischen Entertainment-Anbieter schaffen.

Während YouTube als Marktführer für Videowerbung jährliche Umsätze in Höhe von 13 Milliarden Dollar verzeichnet und der US-Fernsehsender Fox jährlich Reklame für satte 5 Milliarden Dollar verkaufen kann, kommt Netflix derzeit „nur“ auf 400 Millionen Dollar.

Um hier konkurrenzfähig zu werden, will Netflix nun in Märkten, in denen kostenlose TV-Sender mit Werbung die Regel sind, mit einem ähnlichen Angebot einsteigen. Deutschland und Japan gelten hier als attraktive Kandidaten.

Juni 2024: Die aktuellen Netflix-Preise

Netflix bislang noch zurückhaltend

Im Gegensatz zu Amazon, wo man die Reklameunterbrechungen bekanntlich direkt für alle Zuschauer eingeführt hat und gleichzeitig Zusatzgebühren für Kunden einführte, die weiterhin werbefrei zuschauen wollten, führte Netflix die hauseigenen Zugänge mit Reklame als kostengünstigere Alternative zum Standardzugang ein. Entsprechend kleiner fällt die Anzahl der Kunden aus, die die Spots auch zu Gesicht bekommen.

Bei Amazon sollen inzwischen über 75 Prozent der Prime-Video-Nutzer Inhalte mit Werbung konsumieren.

Wann genau die kostenfreien Reklame-Zugänge in Deutschland angeboten werden sollen, ist aktuell noch unklar. Zudem schließen entsprechende Experimente nicht aus, dass Netflix auch Werbeunterbrechungen in den teuren Abostufen einführen könnte. Je mehr Zuschauer die Reklameanzeigen sehen, umso mehr Geld kann Netflix den Werbetreibenden in Rechnung stellen.

Mit nachlassendem Nutzer-Wachstum dürfte der Verkauf von Werbung langfristig immer attraktiver für Netflix werden und die Preise der Premiumzugänge entsprechend in die Höhe schnellen lassen.