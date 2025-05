„Mauspads“ zum Aufkleben: Neue Gleitstreifen für die Magic Mouse

Ein Leser macht uns auf erst seit kurzer Zeit angebotene „Selbstklebende Mauspads“ aufmerksam, die dafür sorgen sollen, dass sich die Magic Mouse besser über die Tischplatte bewegt. Beim ZeroPad bekommt man zum Preis von 14,99 Euro gleich ein Dreierset mit jeweils zwei Klebestreifen, mit deren Hilfe man auch den stark abgenutzten Unterseiten der Magic Mouse wieder neuen Elan verleihen kann. Ein Produkt namens Mouse Feet Sticker ist im 2er-Set für 6,99 Euro erhältlich.

Die Produktbezeichnung „Selbstklebende Mauspads“ dürfte einer fehlerhaften Übersetzung entspringen und ist, wie sich am Kommentar einer Rezensentin auf Amazon zeigt, schlichtweg irreführend. Die auf Apples Magic Mouse zugeschnittenen Klebestreifen haben keinen Einfluss auf den Sensor und können einzig für ein besseres Gleitverhalten sorgen.

Gepresste Fasern oder Hartgummi

Die aus gepressten Fasern gefertigten Klebestreifen des ZeroPad sollen exakt auf die beiden an der Unterseite der Magic Mouse vorhandenen Gleitstreifen – oder auch an deren Stelle – passen, damit sich die Maus wieder leicht, ruckelfrei und exakt über den Schreibtisch bewegen lässt. Wichtig ist eine solche Auflage insbesondere dann, wenn man kein Mauspad verwendet und die Tischplatte vor Abnutzungserscheinungen und Kratzern schützen will.

Das Werbeversprechen, dass man damit auf ein Mauspad verzichten kann, ist keinesfalls wörtlich zu nehmen. Bei bestimmten Oberflächen wie etwa einem Glastisch wird man nicht darauf verzichten können, ein Mauspad oder eine vergleichbare Matte als Untergrund zu verwenden. Andernfalls funktioniert der integrierte Tracking-Sensor auf Laserbasis in der Regel nicht zuverlässig. Die Klebestreifen sind wie gesagt ausschließlich dazu da, die Gleiteigenschaften der Maus auf glattem Untergrund zu verbessern.

Ersatz-Klebestreifen im Paar für 5 Euro

Beim Blick auf den Preis macht das ZeroPad mit drei 2er-Sets für 14,99 Euro auf den ersten Blick den besseren Eindruck. Beachtet allerdings, dass die Klebestreifen dem Anbieter zufolge nur mit der zweiten Generation der Magic Mouse kompatibel sind.

Die Mouse Feet Sticker von kwmobile werden im 2er-Set für 6,99 Euro angeboten und sind der Produktbeschreibung zufolge mit der ersten und zweiten Generation der Magic Mouse kompatibel.