Matter-Standard soll smarte Lautsprecher integrieren

Der branchenübergreifende Smart-Home-Standard Matter soll zukünftig auch Lautsprecher unterstützen. Laut der Connectivity Standards Alliance (CSA), die Matter entwickelt, werde derzeit an einem Gerätetyp für Streaming-Lautsprecher gearbeitet. Damit könnten Lautsprecher Benachrichtigungen ausgeben oder Musik aus verschiedenen Apps abspielen – unabhängig von Marke oder Ökosystem.

Erweiterte Funktionen für Lautsprecher geplant

Bisher unterstützen smarte Lautsprecher wie Amazons Echo oder Apples HomePod Matter nur als Steuerzentrale. Sie können andere Matter-Geräte kontrollieren, lassen sich aber selbst nicht plattformübergreifend steuern. Lautsprecher sind zwar bereits als Mediengeräte im Standard erfasst, ihre Funktionen beschränken sich jedoch auf Grundsteuerungen wie Ein- und Ausschalten oder Lautstärkeregelung.

Mit der geplanten Erweiterung sollen Streaming-Lautsprecher, etwa von Sonos oder Bose, komplexere Aufgaben übernehmen. Neben Musik könnten sie dann auch Alarme oder Systemmeldungen wiedergeben – beispielsweise wenn eine Waschmaschine fertig ist oder ein Rauchmelder auslöst. Bis diese Funktionen verfügbar sind, könnte es jedoch noch dauern. Ein Zeitplan liegt bislang nicht vor.

Neue Plattform für günstige Lautsprecher

Derweil arbeitet das Unternehmen Legato an einer Softwareplattform namens LegatoXP, die Herstellern den Einstieg in den Matter-Standard erleichtern soll. Wie der Konzern im Gespräch mit dem US-Magazin The Verge mitteilt, bietet die Software eine kostengünstige Alternative zu aktuellen Systemen und ermögliche es, Lautsprecher plattformübergreifend nutzbar zu machen.

Multiroom-Wiedergabe wird der Standard voraussichtlich nicht unterstützen. Diese Funktion dürfte weiterhin in den Ökosystemen der großen Anbieter bleiben. Dennoch könnte die Matter-Erweiterung Drittanbietern helfen, preisgünstige smarte Lautsprecher zu entwickeln, die nicht auf proprietäre Systeme angewiesen sind.

Ob sich Matter als universeller Standard für Lautsprecher durchsetzt, bleibt abzuwarten. Die geplanten Funktionen könnten jedoch die Kompatibilität und Nutzungsmöglichkeiten in Smart Homes deutlich erweitern.