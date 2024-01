Marken-Top-Ten: Brand Finance zeichnet Apple und die Telekom aus

Beim Wert einer Marke handelt es sich in erster Linie um eine theoretische Einstufung. Dementsprechend darf man auf Meldungen wie diese wohl nicht allzu viel geben. Dennoch wollen wir einen Blick auf die neueste Rangliste von Brand Finance werfen. Das Unternehmen zählt zu den bekannteren und etablierten Spielern in diesem Bereich und kann in diesem Jahr mit gleich zwei für uns interessanten Mitteilungen aufwarten: Apple hat wieder die Spitze der Brand-Finance-Rangliste übernommen und die Telekom ist die wertvollste deutsche Marke aller Zeiten.

Apple hat sich in der zum Weltwirtschaftsforum in Davos veröffentlichten Brand Finance Global 500 2024 Rangliste an Microsoft vorbei wieder auf die Führungsposition geschoben. Für den Aufschwung machen die Wirtschaftsexperten die generelle Marktstrategie des Unternehmens verantwortlich. In Zeiten stagnierender iPhone-Verkäufe habe es Apple geschafft, neue Märkte zu erschließen, sein Ökosystem zu erweitern und Upgrades auf höherwertige iPhones zu fördern. Mehr als 50 Prozent der von Brand Finance befragten Personen halten die Marke zwar für teuer, jedoch den Preis wert.

Die Einschätzung von Brand Finance beruht auf verschiedenen Faktoren. Im Detail wird die zugrundeliegende Methodik hier erklärt. Der ermittelte Markenwert soll am Ende dafür stehen, was das Unternehmen bereit wäre zu zahlen, um seine eigene Marke zu lizenzieren.

Die Telekom darf sich auf Basis der neuesten Brand-Finance-Charts nicht nur darüber freuen, die wertvollste deutsche Marke aller Zeiten zu sein, der Konzern ist jetzt auch unter den zehn wertvollsten Marken der Welt gelistet. Blickt man auf die restlichen Spitzenreiter im Index von Brand Finance, dann nimmt die Telekom hier gleich auch noch den Titel „Wertvollste Telekommunikationsmarke der Welt“ mit. Ansonsten liegt der Schwerpunkt unter den Top-Platzierten mit Ausnahme von Walmart und der Industrial and Commercial Bank of China nämlich eindeutig im Bereich Technologie und Internet.