MagentaZuhause: Telekom senkt Glasfaser-Preise

Die Telekom passt zum Monatswechsel die Preise für ihre Glasfaser-Tarife an. Das leistungsfähigste Paket MagentaZuhause GIGA mit bis zu 1.000 MBit/s im Download und bis zu 100 MBit/s Upload-Geschwindigkeit ist jetzt für 79,95 Euro pro Monat erhältlich und wird damit 40 Euro günstiger.

Auch das kleinere Paket MagentaZuhause XXL wurden im Preis gesenkt. Hier gibt es fortan für monatlich 59,95 Euro bis zu 500 MBit/s im Download und bis zu 100 MBit/s im Upload. Für das nächst kleinere Paket MagentaZuhause XL kann man sich für begrenzte Zeit einen Monatspreis von 49,95 Euro sichern.

Beachtet auch, dass die Telekom unabhängig davon gerade eine Sonderaktion am laufen hat, in deren Rahmen alle MagentaZuhause-Angebote mit der Ausnahme von GIGA für Neukunden in den ersten sechs Monaten nur 19,95 Euro kosten.

Optional besteht bei MagentaZuhause Giga die Möglichkeit, gegen 5 Euro Aufpreis auch MagenaTV mit rund 100 Sendern und 20 davon in HD zu nutzen. Wer weitere 5 Euro drauflegt, kann von den 100 Sendern 45 in HD sehen.