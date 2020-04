macOS Catalina 10.15.4: Abstürze im Ruhezustand wegen „Power Nap“?

Ein kleines Update zu unserem gestrigen Bericht über Probleme mit macOS Catalina 10.15.4. Wir hatten ja schon angedeutet, dass die Abstürze im Ruhezustand zumindest teilweise im Zusammenhang mit angeschlossenen Peripherie-Geräten stehen. Mittlerweile haben wir vermehrt Hinweise dahingehend erhalten, dass insbesondere auch der Anschluss an die Stromversorgung eine Rolle spielen kann.

Betroffene Nutzer können ihr Glück damit versuchen, bei angeschlossenem Netzteil auf die Funktion „Power Nap“ zu verzichten. „Power Nap“ sorgt dafür, dass bei angeschlossenem Netzteil beispielsweise Backups erstellt oder neue E-Mails abgefragt werden.

Die Funktion „Power Nap“ lässt sich in den Systemeinstellungen „Energie sparen“ deaktivieren.

macOS Catalina: USB-C-Anschlüsse plötzlich tot

Was wir gestern nicht erwähnt hatten, in Folge unseres Artikels aber öfter erwähnt wurde, sind Probleme mit den USB-C-Anschlüssen an Apple-Notebooks. Etliche Leser berichten, dass nach dem Update auf macOS Catalina 10.15.4 einzelne Anschlüsse den Geist aufgegeben haben. Es bleibt also wie gesagt zu hoffen, dass Apple hier schnellstmöglich per Update nachbessert.