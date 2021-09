macOS Monterey liefert Hinweise auf MacBook Pro mit höhrerer Bildschirmauflösung

Apples aktuelle Retina-Displays unterstützen auf dem MacBook Pro 16“ eine native Auflösung von 3072 x 1920 Pixeln und auf dem MacBook Pro 13“ 2560 x 1600 Pixel. Um beispielsweise auf den 3072 x 1920 Pixeln des MacBook Pro 16″ Grafik mit 2-fach-Auflösung anzuzeigen, müsste man als Ausgangsformat 1536 x 960 Pixel wählen, das Bild würde dann vergleichsweise groß dargestellt werden. Daher wird standardmäßig eine für das Gros der Nutzer angenehme Anzeigegröße mit einer Zwischenauflösung verwendet, für Apple mit „Sieht aus wie 1792 x 1120“ beschreibt. Auf einem Bildschirm mit 3456 x 2234 Auflösung ließen sich nun damit vergleichbare 1728 x 1117 Pixel so darstellen, dass für jeden sichtbaren Bildpunkt jeweils zwei Bildschirmpixel in der Höhe und in der Breite genutzt werden. Das Resultat wäre dann eine deutlich feinere 2x-Retina-Auflösung.

Apple hat diese Woche eine weitere Beta-Version von macOS Monterey veröffentlicht. Während sich die mittlerweile siebte Vorabversion für das hoffentlich im kommenden Monat erscheinende Mac-Betriebssystem vorrangig um Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen kümmert, finden sich in den Tiefen des Programmcodes auch neue Monitorauflösungen gelistet, die man als Hinweis auf die ebenfalls in Kürze erwarteten, neuen MacBook-Pro-Modelle sehen kann.

