macOS 26 im Fenster: VirtualBuddy installiert macOS Tahoe unverbindlich

Mit der neuen Version der kostenfreien und quelloffenen Virtualisierungssoftware VirtualBuddy können Mac-Nutzer das kommende Desktop-Betriebssystem macOS 26 Tahoe vorab in einem gesicherten Rahmen ausprobieren. Die Anwendung richtet sich insbesondere an Nutzern von Macs mit Apple-Prozessoren, die das neue System testen wollen, ohne ihr Produktivsystem zu verändern.

macOS im Fenster ausführen

VirtualBuddy 2.0 setzt auf Apples eigenes Virtualization Framework und ist als Open-Source-Projektfrei verfügbar. Neu in der aktuellen Version ist ein überarbeiteter Einrichtungsprozess für virtuelle Maschinen. Nutzer sehen nun auf einen Blick, welche Funktionen auf ihrem System unterstützt werden. Beim Herunterladen von macOS-Versionen überprüft VirtualBuddy automatisch, ob es sich um eine offiziell signierte macOS-Ausgabe handelt.

Um macOS 26 unter macOS 15 in einer virtuellen Umgebung starten zu können, muss eine Zusatzkomponente installiert werden: Device Support for macOS 26 beta. Der Download den Apple bereitstellt, bringt rund 200 Megabyte auf die Waage. VirtualBuddy übernimmt anschließend den Download und die Einrichtung des Systems. Nach erfolgreicher Installation läuft macOS 26 in einem eigenen Fenster. Rund 20 Gigabyte freier Speicherplatz sollten dafür eingeplant werden.

Einsatz für Testzwecke und Entwicklung

VirtualBuddy richtet sich nicht nur an Neugierige, sondern auch an Entwickler, die neue Funktionen des Betriebssystems prüfen oder ihre eigenen Anwendungen in einer abgeschotteten Umgebung testen möchten. VirtualBuddy erspart dabei die Einrichtung eines zweiten Macs oder aufwendige Partitionierungen. Einmal eingerichtet, erlaubt das virtuelle System weitgehend gefahrloses Experimentieren mit Einstellungen und Anwendungen, ohne das Hauptsystem zu verändern.

Die Anwendung bleibt dabei vollständig lokal und benötigt keine Internetdienste zur Verwaltung der virtuellen Maschine. Auch der Betrieb mehrerer macOS-Versionen parallel ist grundsätzlich möglich – abhängig von den Ressourcen des Hostsystems.