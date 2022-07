MacBook Air M2 im Video-Review

Einen Tag vor dem Verkaufsstart des neuen MacBook Air M2 lässt Apple die ersten Reviews der neuen Geräte zu. Ausgewählte Berichterstatter durften das neue Notebook bereits vorab in die Hand nehmen.

In unserem unten eingebetteten Video von The Verge könnt ihr das neue Notebook in den Farben Mitternachtblau und Silber sehen. Damit verbunden sollte man auch dem Hinweis des Testers zu Beginn Beachtung schenken, dass die blaue Version wesentlich anfälliger für Fingerabdrücke ist, als die silberfarbene Variante.

MacBook Air M2 im ersten Eindruck

Schon im Vorfeld des Verkaufsstarts war klar, dass das neue MacBook Air nicht nur in ansprechenden Farboptionen, sondern auch mit besonders attraktiven Proportionen kommt. Das Notebook ist dünner und leichter als sein Vorgänger und kommt damit verbunden sogar mit einem etwas größeren Bildschirm mit 13,6 Zoll Diagonale und nur noch winzigen Bildschirmrändern – allerdings nun auch mit Apples Einkerbung „Notch“ für die Kamera.

Mit Blick auf die Leistung hat The Verge das neue MacBook Air M2 dem mit dem gleichen Prozessor ausgestatteten MacBook Pro M2 und mit seinem Vorgänger verglichen. Das MacBook Air M2 ordnet sich hier erwartungsgemäß ein. Zwar schneller als der Vorgänger, steht es gegenüber dem MacBook Pro M2 allerdings zurück. Die Ursache hierfür liegt am besseren Kühlsystem des Pro-Modells. Während das MacBook Air M2 die Prozessorleistung bei anspruchsvollen Aufgaben drosselt, um eine Überhitzung zu vermeiden, erlauben die im Pro-Modell integrierten Lüfter hier eine höhere Auslastung. Allerdings hält man mit dem MacBook Air dann auch ein Notebook in Händen, das absolut geräuschlos vor sich hin arbeitet. Insgesamt werden wir im Laufe der nächsten Woche sicher noch ausführlichere Vergleichsdaten erhalten.

Zu guter Letzt ist noch die Webcam des neuen Modells eine Erwähnung wert. Apple hat diese mit 1080p deutlich gegenüber dem Vorgänger aufgewertet, was sich in Videokonferenzen und dergleichen ausgesprochen positiv bemerkbar macht.