Krasses „Liquid Glass“-Design einfach nur Ablenkung?

Mit der inzwischen dritten Beta-Version von Apples Betriebssystemen in Version 26 hat Apple erneut deutliche Änderungen am Erscheinungsbild der Software vorgenommen. Die extrem verspielte, von Transparenzen, Unschärfen und Lichtreflexen geprägte Optik wurde noch weiter zurückgefahren. Apple hat die Benutzeroberfläche deutlich in Richtung besserer Lesbarkeit und Barrierefreiheit angepasst.

War das Design je ernst gemeint?

Rückblickend stellt sich in diesem Jahr ganz besonders die Frage, ob Apple das ursprüngliche „Liquid Glass“-Design überhaupt in seiner extremen Ursprungsform veröffentlichen wollte. Das Unternehmen positioniert sich wann immer möglich stark im Bereich der Inklusion und Nutzerfreundlichkeit. Vor diesem Hintergrund ist es kaum vorstellbar, dass Apples Chef-Designer ernsthaft ein Interface vorgesehen hatte, das zentrale Prinzipien des benutzerzentrierten Designs wie ausreichende Kontraste für eine klare Lesbarkeit ignoriert.

Vieles spricht dafür, dass Apple die auffällige Gestaltung der ersten „Liquid Glass“-Betas vor allem als strategisches Mittel eingesetzt hat. Ein weniger extremer Ansatz hätte wohl auch für weniger Aufsehen gesorgt. Doch genau diese Aufmerksamkeit dürfte Apple in die Karten gespielt haben – nicht zuletzt, um von funktionalen Schwächen oder Verzögerungen in anderen Bereichen, etwa im Hinblick auf die Integration künstlicher Intelligenz, abzulenken.

Beta-Design als Testballon

Die nun deutlich abgeschwächte Version des „Liquid Glass“-Designs dürfte deutlich näher an dem liegen, was Apple mit den für Herbst erwarteten Updates tatsächlich veröffentlichen wird. Wenngleich abzuwarten bleibt, wie weit Apples Designer über die kommenden Beta-Versionen hinweg weiter nachjustieren. Diesmal hat es eindeutig den Anschein, als stünden mit den vorab veröffentlichten Testversionen weniger die technischen Funktionen als vielmehr das Aussehen der Software auf dem Prüfstand.

