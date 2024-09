Mac: Apple Music und Apple TV+ erlauben HDMI Passthrough

Zu den weniger bekannten Neuerungen von macOS 15 Sequoia gehört die Möglichkeit, bestimmte Audioformate direkt über HDMI an einen angeschlossenen Receiver oder ähnliche Geräte auszugeben. Die neue Option lässt sich in den Einstellungen der damit kompatiblen Apps auswählen.

Die Auswahlmöglichkeiten sind hier allerdings auf drei von Apple angebotenen Apps begrenzt. Die Funktion steht in Apple Music, der Apple-TV-App und im QuickTime Player zur Verfügung. Vorausgesetzt wird hier zudem, dass es sich um einen Mac mit Apple-Prozessor handelt.

Ein HDMI-Anschluss am Mac wird für diese Funktion natürlich vorausgesetzt. Allerdings ist hier nicht zwingend erforderlich, dass der Mac selbst über eine solche Buchse verfügt. Alternativ dazu lässt sich auch ein Adapter von USB-C auf HDMI verwenden.

Die Audioausgabe über HDMI-Passthrough kann als Alternative zur Verwendung der integrierten oder ein verbundenes Display eingebauten Lautsprecher verwendet werden. Beispielsweise kann man auf diesem Weg Dolby-Audio auf externen Lautsprechern wiedergeben. Vorausgesetzt wird dafür ein Audioreceiver, der Dolby Atmos oder andere Dolby-Audioformate unterstützt. Bei der Wiedergabe von 3D-Audio über Apple Musik auf diesem Weg muss man mit der Einschränkung leben, dass die Funktion zum Überblenden der Titel über HDMI Passthrough nicht zur Verfügung steht.

Im Handbuch von macOS 15 Sequoia schreibt Apple, dass man mithilfe der Funktion den original codierten Bit-Stream der in den kompatiblen Anwendungen wiedergegebenen Medien über HDMI-Verbindungen ausgeben kann. Dabei werden Bit-Streams in Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (EAC-3) und Dolby Atmos (EAC-3 JOC) unterstützt.

Fast alle Neuerungen in macOS Sequoia als PDF

Es gibt weiterhin etliche kleinere Neuerungen und Funktionserweiterungen in macOS 15 Sequoia, die Apple weder im Rahmen der Vorstellung des Betriebssystems noch auf der mittlerweile zusätzlich im PDF-Format erhältlichen Liste mit allen Neuerungen erwähnt hat.