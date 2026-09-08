Logitech MX Keypad: KI-Tastenfeld für Entwickler

Logitech erweitert seine MX-Reihe um ein separates KI-Tastenfeld. Das MX Keypad soll sich vor allem an Entwickler richten und häufig verwendete Funktionen aus Entwicklungsumgebungen und KI-Werkzeugen über frei belegbare physische Tasten zugänglich machen. Unterstützt werden unter anderem GitHub Copilot, Claude Code, Visual Studio Code und IntelliJ IDEA.

Das Konzept erinnert an programmierbare Makro-Tastaturen. Beim MX Keypad steht allerdings die Arbeit mit unterschiedlichen Entwicklungswerkzeugen und KI-Assistenten im Vordergrund. Einzelne Tasten lassen sich mit Funktionen für eine oder mehrere Anwendungen belegen. Auf diese Weise können etwa gespeicherte Eingabeaufforderungen ausgeführt, Befehle gestartet oder wiederkehrende Arbeitsschritte ausgelöst werden.

Kooperation mit GitHub

Laut Logitech wurde das MX Keypad gemeinsam mit GitHub entwickelt. Zum Verkaufsstart soll das Gerät direkt mit GitHub, Visual Studio Code und der GitHub-Copilot-App zusammenarbeiten. Weitere Integrationen seien geplant. Claude Code wird ebenfalls unterstützt. Logitech stellt dafür Erweiterungen bereit, mit denen sich bestimmte Funktionen des KI-Werkzeugs direkt über das Tastenfeld aufrufen lassen.

Eigene Erweiterungen möglich

Für weitergehende Anpassungen stellt Logitech ein Software Development Kit bereit. Entwickler können damit eigene Erweiterungen für das MX Keypad erstellen und die Tasten an ihre Arbeitsabläufe anpassen. Die dazugehörige Dokumentation sei so ausgelegt, dass auch KI-Programmierwerkzeuge bei der Erstellung solcher Erweiterungen eingesetzt werden könnten.

Über den Logi Marketplace stehen bereits von der Community entwickelte Erweiterungen für Claude Code und OpenAI Codex zur Verfügung. Damit lassen sich unter anderem Statusinformationen von KI-Agenten anzeigen und Kommandozeilenbefehle per Tastendruck ausführen.

Logitech bietet das MX Keypad für 99,99 Euro an. Im Kaufpreis enthalten sind drei Monate GitHub Copilot Pro+.