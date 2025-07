Lieferzeiten für die Nintendo Switch 2 normalisieren sich

Die Liefersituation um die Nintendo Switch 2 scheint sich allmählich zu normalisieren. Wenn ihr euch mit der zum Preis von 469,99 Euro erhältlichen Standardversion zufrieden gebt, könnt ihr die Konsole jetzt bei Nintendo zur sofortigen Lieferung bestellen. Auch bei den Vertriebspartnern von Nintendo scheint sich eine Entspannung abzuzeichnen. Sowohl Amazon als auch MediaMarkt nennen jetzt konkrete Termine für die Lieferung.

Weiterhin schlecht ist es um das gegen 40 Euro Aufpreis erhältliche Paketangebot Nintendo Switch 2 + Mario Kart World bestellt. Hier will sich weder Nintendo selbst noch deren Vertriebspartner Amazon oder MediaMarkt dazu äußern, wann die nächste Charge verfügbar ist.

Für Kaufinteressenten ist in diesem Zusammenhang besonders ärgerlich, dass Nintendo die in Form eines Download-Codes vertriebene digitale Version von Mario Kart World zum Preis von 79,99 Euro zur sofortigen Verfügbarkeit anbietet. Wer nicht länger auf eine Switch 2 warten und das Spiel unbedingt dazu haben will, bekommt beides zusammen, wenn er unterm Strich einen satten Preisaufschlag akzeptiert.

Bildschirm und Grafikleistung aufgewertet

Das neue Modell zeichnet sich besonders durch verbesserte Rechenleistung und ein größeres Display aus. Der neue LCD-Bildschirm ist 7,9 Zoll groß und bietet bei bis zu 120 Bildern pro Sekunde eine Auflösung von 1080p. Über HDMI mit einem Fernseher verbunden, kann dort die Anzeigeauflösung der Switch 2 bei unterstützten Spielen bis zu 4K betragen. Zudem wird die Darstellung in HDR unterstützt.

Im Inneren der Konsole wurde der Prozessor durch ein leistungsstärkeres Modell ersetzt, was auch für schnellere Ladezeiten und stabileren Bildraten sorgen sollte.

Neue Controller und Maus-Modus

Nintendo hat im Rahmen des Updates auch die mitgelieferten Controller ersetzt. Die neuen Joy-Con-2-Modelle lassen sich magnetisch an der Konsole befestigen, was das Anbringen und Abnehmen erleichtert. Softwareseitig wurde ein sogenannter Maus-Modus integriert, der mithilfe eines optischen Sensors funktioniert, der seitlich in den Controller integriert ist. Bei unterstützten Spielen können die Controller damit auch einer Maus ähnlich zur Steuerung verwendet werden.