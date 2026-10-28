Lepro ausprobiert: Smartes Licht zum kleinen Preis – mit einem Haken

Für farbige Beleuchtung muss es nicht immer ein teures Smart-Home-System sein. Wir haben die Lepro B2 AI Smart LED Bulbs und die ZB1-Lichterkette ausprobiert. Beide Produkte lassen sich über eine gemeinsame iPhone-App steuern und hinterließen gerade angesichts ihrer Preise einen guten Eindruck. Ganz ohne Abstriche geht es allerdings nicht.

B2-Lampen und ZB1-Lichterkette im Alltag

Die B2 sind klassische LED-Lampen mit E27-Sockel. Sie bieten laut Hersteller bis zu 1.100 Lumen bei zehn Watt, lassen sich dimmen und sowohl in Weißtönen als auch farbig betreiben. Damit eignen sie sich für Schreibtisch, Wohnzimmer oder dekorative Beleuchtung. Das Viererpack ist bei Amazon für rund 35 Euro erhältlich.

Die ZB1 richtet sich dagegen an Terrasse, Balkon und Garten. Die wettergeschützte Lichterkette nach IP65 kombiniert farbiges Licht mit Warmweiß und ist mit 15 Leuchtkörpern auf 15 Metern oder 30 Leuchtkörpern auf 30 Metern erhältlich. Die 15-Meter-Version kostet regulär rund 70 Euro, ist aber meist deutlich günstiger zu haben. Besonders als dekorative Außenbeleuchtung macht das Konzept Sinn und ist auch als lange 30-Meter-Variante verfügbar. Bis zum 1. November gibt es sogar einen 30-Prozent-Coupon bei Amazon.

Überraschend gute App, aber Grenzen im Smart Home

Positiv überrascht hat uns die Lepro-App. Die Bedienung ist unkompliziert: Helligkeit, Farben und Lichtszenen lassen sich ohne große Einarbeitung anpassen. Dazu kommen Zeitpläne, Gruppensteuerung und die Synchronisation mit Musik. Lepro bewirbt außerdem einen KI-Lichtdesigner, der passende Effekte anhand von Vorgaben erzeugen soll. Im Alltag reicht oft schon die klassische Farbauswahl, während der Designer jedoch eine nette Spielerei ist.

Bei der Anbindung an bestehende Smart-Home-Systeme besteht dagegen Verbesserungsbedarf. Lepro unterstützt zwar Alexa und Google Assistant, eine direkte Integration in Apple Home oder über Matter gibt es bei den beiden Modellen aber nicht. Zudem sind B2 und ZB1 auf die Lepro-App angewiesen; mit Smart Life oder der älteren LampUX-App funktionieren sie nicht. Wer Beleuchtung in komplexe Automationen einbinden möchte, sollte das vor dem Kauf berücksichtigen.

Unser Fazit: Viel Licht fürs Geld

Für ein umfassend vernetztes Zuhause wären uns offenere Schnittstellen lieber. Wer dagegen vor allem günstig farbiges Licht nachrüsten oder eine Terrasse stimmungsvoll beleuchten möchte, bekommt mit B2 und ZB1 zwei unkomplizierte Lösungen. Die App funktioniert überraschend gut und die Steuerung im Alltag macht Spaß. Gerade wer kein großes Smart-Home-System aufbauen möchte, wird hier auf einfache Weise fündig.