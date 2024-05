„Lass dich frei“: Apple Event ab 16:00 Uhr im Stream

Ab 16:00 Uhr deutscher Zeit wird Apple sein für heute angesetztes Apple Event unter der Überschrift „Lass dich frei“ sowohl im offiziellen Apple-Kanal auf Googles Videoportal YouTube als auch auf der hauseigenen Events-Webseite apple.com/de/apple-events als Videostream zur Verfügung stellen.

Neues iPad Pro und neues iPad Air?

Neue iPads und ein Pencil

Erwartet wird die Vorstellung neuer iPad-Modelle – und diese gelten als fast schon überfällig. Apple hat seit grob anderthalb Jahren keine neuen Tablets mehr in die Spur geschickt. Vor allem das in zwei Größen erhältliche iPad Pro gilt hier als ausgemachter Kandidat für eine Überarbeitung. Ebenfalls hoch im Rennen: das iPad Air, das in diesem Jahr erstmals auch in zwei Größen vorgestellt werden könnte.

Zudem scheint Apple einen weiteren Apple Pencil präsentieren zu wollen, der über neue Funktionen wie einen integrierten „Radierer“ verfügen könnte, den alle der bislang im Handel erhältlichen Pencil-Modelle so noch nicht implementieren. Doch zum Spekulieren ist so gut wie keine Zeit mehr – Apple wird bereits in wenigen Minuten Fakten schaffen.

Vorbestellungen ab Freitag?

In der Regel folgen neue Produkteinführungen von Cupertino einem festen Muster: Dienstags wird angekündigt. Am darauf folgenden Freitag erfolgt der Bestellstart. Am Freitag in der darauf folgenden Woche dann die Auslieferung und der Verkauf in den Ladengeschäften.

Eine ähnliche Abfolge erwarten wir auch heute und gehen davon aus, dass ihr euch von möglicherweise bevorstehenden Kaufentscheidungen nicht stressen lassen solltet, sondern noch genug Zeit zum Abwägen haben werdet. Hier noch mal der Blick auf das bisherige Lineup:

Online Store bereits offline

Apples Online Store ist vor wenigen Minuten vom Netz gegangen und wird nach der Präsentation der neuen Produkte weder zurückkehren.