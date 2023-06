Landgericht München beanstandet die Nutzungsbedingungen von DAZN

Das Landgericht München hat den Sport-Videodienst DAZN zurückgepfiffen und zunächst bewirkt, dass die von DAZN im Februar 2022 veröffentlichten Nutzungsbedingungen in neun Punkten geändert werden. Die ursprünglichen Formulierungen waren den Richtern zufolge teilweise intransparent und unzulässig.

Ausschlaggebend für das Urteil war eine Klage des Verbraucherzentrale Bundesverband, der sich an den schwammigen und zum Nachteil der DAZN-Kunden ausgelegten Vertragsklauseln gestört hatte.

DAZN hat seine Vertragsbedingungen zwar schon entsprechend angepasst, rechtskräftig ist das Urteil allerdings noch nicht. So hat der Streaming-Dienst bereits Berufung vor dem nächsthöheren Oberlandesgericht München eingelegt.

Kritisiert wurden verschiedene in den Nutzungsbedingungen enthaltene Klauseln, beispielsweise die Inhalte der Abonnements betreffend. So hat sich DAZN die Zusammenstellung der Inhalte des Programms mit dem Einschub „deren Gestaltung und Verfügbarkeit mit der Zeit variieren kann“ mehr oder weniger komplett offen gehalten.

Auch einem Freibrief gleichende Formulierungen wie „Wir sind berechtigt, diese Bedingungen zu ändern, etwa aufgrund einer Gesetzesän­derung oder um eine bessere Funktionalität des DAZN Services sicherzustellen“ oder „Wir behalten uns das Recht vor, den Preis für den DAZN Service an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungs- oder Bereitstel­lungskosten oder bei Änderungen der Umsatzsteuer oder vergleichbaren Steuern anzu­passen.“ wollten die Münchner Richter so nicht in den Nutzungsbedingungen stehen lassen. Für die Abonnenten sei beispielsweise nicht klar, an welchem Markt sich diese Klausel orientiere. Dazu komme, dass die Vertragsbedingungen zwar das Recht zur Preiserhöhung vorsehen, nicht jedoch die Pflicht zur Preissenkung im Falle einer Kostenreduzierung.

Insgesamt hatten die Verbraucherschützer zwölf Klauseln in den Nutzungsbedingungen von DAZN beanstandet. Mit Bezug auf drei davon hat DAZN direkt eine Unterlassungserklärung abgegeben, die restlichen neun wurden nun durch die Richter kassiert.