LAMY safari note+: Eingabestift für das iPad kommt im Sommer

Der Heidelberger Schreibgerätehersteller LAMY, der seit 1930 für seine qualitativ hochwertigen Schreibutensilien und den festen Produktionsstandort in Deutschland bekannt ist, wird noch in diesem Jahr einen Eingabestift für das iPad auf den Markt bringen. Der iPad-Stift wird die Bezeichnung LAMY safari note+ tragen und basiert auf dem LAMY safari.

Ein Klassiker: Der LAMY safari

LAMY safari note+

Mit dem LAMY safari note+ erweitert das Unternehmen sein Portfolio um das erste digitale Schreibwerkzeug speziell für Apples iPads. Schon jetzt ist das Unternehmen mit digitalen EMR-Eingabestiften am Start, diese zielen jedoch vor allem auf Android-, Windows- und Wacom-Geräte.

Der LAMY safari note+ wird auf das klassische Design des in den 1980er-Jahren in den Markt eingeführten LAMY safari Füllhalters setzen, bei dem der Anbieter vor allem das ergonomische Schreibgefühl bewirbt.

Das neue iPad-Modell soll das Angebot an digitalen Schreibgeräten erweitern, um so ein Produktportfolio anbieten zu können, das mit nahezu allen gängigen Tablet-Modellen kompatibel ist. Ziel des Unternehmens ist es, das traditionelle Schreiberlebnis in die digitale Welt zu übertragen. Mit dem Ausbau des Digital-Writing-Segments will LAMY die Voraussetzungen schaffen, um „die Handschrift als Lern- und Kreativkompetenz in die Zukunft zu führen“.

Marktstart zur Jahresmitte

Aktuell bietet LAMY im Digital-Writing-Segment bereits den LAMY safari twin an, einen Kombi-Stift mit Fineliner und digitaler Eingabe für Geräte mit EMR-Technologie, sowie den LAMY AL-star EMR, der über eine anpassbare Shortcut-Taste verfügt und zwischen über 4.000 Druckstufen unterscheiden kann.

Wann genau die Produktneuheit für das iPad in den Markt starten wird, ist derzeit noch unklar, LAMY spricht lediglich von der Jahresmitte.

LAMY ist mit einer Jahresproduktion von mehr als acht Millionen Schreibgeräten nach wie vor der in Deutschland führende Hersteller im Segment, seit Anfang 2024gehört das Unternehmen jedoch zum Portfolio der japanischen Mitsubishi Pencil Company.