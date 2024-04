Kodi 21: Freies Mediencenter mit großem Update

Das freie Mediencenter Kodi steht ab sofort in der neuen Version Kodi 21.0 „Omega“ zum Download bereit und wird für Mac-Nutzer sowohl in einer Intel-Version als auch in einer für Apples Prozessoren optimierten ARM64-Version angeboten.

15 Monate Entwicklungszeit

Kodi 21 ist dabei ein signifikantes Update des Open-Source-Mediencenters und bringt über 3.750 Änderungen seit dem im Januar 2023 veröffentlichten Versionssprung auf Kodi 20 „Nexus“ mit.

Wichtiges Schlüsselelement des am Samstag offiziell bereitgestellten Updates ist die Integration von FFmpeg 6. Das Videomodul spielt eine wichtige Rolle in der Verarbeitung von Multimedia-Inhalten.

macOS-Nutzer dürfen sich über die Umstellung auf eine native Fensterdarstellung freuen, die bislang genutzte SDL-Bibliothek kommt zukünftig nicht mehr zum Einsatz. Für Android-Nutzer wurde eine spezielle Funktion zur Konvertierung von DolbyVision-Profilen hinzugefügt, um die Videoqualität zu verbessern. Zudem unterstützt Kodi jetzt auch LGs webOS, was die Verfügbarkeit des Mediencenters auf weiteren Geräten zur Folge hat.

Jetzt zum Donload verfügbar

Neben diesen Neuerungen umfasst Kodi 21.0 eine In-Game-Anzeige zur besseren Controller-Konfiguration und zahlreiche unsichtbare Verbesserungen unter der Haube, die Stabilität, Leistung und Sicherheit des Systems fördern sollen.

Kodi 21.0 „Omega“ wird aktuell über die Download-Webseite der Entwickler verteilt. Die Mac-Anwendung kann hier direkt geladen und installiert werden, die Apps für iOS und tvOS setzen (noch) umständliche Sideloading-Eingriffe und manipulierte Geräte voraus, hier lohnt es sich zu warten, bis sich die Installation neuer Mobil-Anwendungen am App Store vorbei in der Europäischen Union etabliert hat.

Kodi lässt sich zum Abspielen lokal verfügbarer Filme und Fernsehserien einsetzen, ist in der Lage Streaming-Kanäle wiederzugeben, eine Musikbibliothek zu verwalten, Fotogalerien anzuzeigen und Spiele (vornehmlich aus Emulatoren) bereitzuhalten.