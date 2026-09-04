Kinofest 2026: Am 12. und 13. September für 5 Euro ins Kino

Wer ohnehin mal wieder ins Kino wollte, kann sich das kommende Wochenende vormerken. Am 12. und 13. September findet bundesweit das Kinofest 2026 statt. In den teilnehmenden Häusern kostet jedes Kinoticket an beiden Tagen einheitlich 5 Euro. Welcher Film gezeigt wird und welcher Sitzplatz gewählt wird, spielt für den Preis keine Rolle.

Das Angebot gilt nicht nur in großen Multiplex-Kinos. Auch kleinere Lichtspielhäuser, Programmkinos und mittelständische Betriebe beteiligen sich an der Aktion. Welche Kinos in der eigenen Umgebung mitmachen, lässt sich über den Kinofinder auf daskinofest.de prüfen.

Neustarts, Publikumshits und Previews

Das Filmangebot umfasst regulär laufende Produktionen ebenso wie aktuelle Neustarts und einzelne Vorpremieren. Beworben werden unter anderem „Bad Apples“, „Zauberhafte Schwestern 2“, „The Uprising – Für die Freiheit“ und die Dokumentation „Oasis: Don’t Look Back in Anger“.

Daneben laufen Filme, die bereits länger im Programm sind. Dazu zählen „Extrawurst“, „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“, „Der Super Mario Galaxy Film“, „Die Odyssee“ und „Spider-Man: Brand New Day“. Ergänzt wird das Programm durch Previews kommender Kinostarts. Dazu gehören „Adams Acht“ mit Oliver Masucci, „Chopin – Eine Sonate in Paris“, die schwarze Komödie „Kalter Hund“ sowie „Spa Weekend“ mit Leslie Mann. Für jüngere Besucher ist zudem ein Disney Channel Mitmach-Kino angekündigt.

Je nach Kino kommen weitere Veranstaltungen und gastronomische Angebote hinzu. Welche davon tatsächlich vor Ort angeboten werden, hängt vom jeweiligen teilnehmenden Haus ab.

Fünfte Ausgabe nach Besucherrekord

Das Kinofest findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt. 2025 kamen nach Angaben der Veranstalter knapp 1,65 Millionen Besucher. Damit verzeichnete die Aktion ihren bislang höchsten Zuspruch und sorgte zugleich eines der besucherstärksten Kinowochenenden des Jahrzehnts.

Organisiert wird das Kinofest von der deutschen Kino- und Verleihbranche. Begleitet wird die diesjährige Ausgabe außerdem von einer Kampagne mit Schauspielern und weiteren bekannten Gesichtern. Politische Patenschaften aus allen 16 Bundesländern sollen zusätzliche Aufmerksamkeit schaffen, für Kinobesucher dürfte am Ende aber vor allem die einfache Rechnung zählen: zwei Tage lang Kinokarten für jeweils 5 Euro.