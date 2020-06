Keine neue Hardware zur WWDC 2020?

Heute Abend beginnt Apples Entwicklerkonferenz WWDC. Anders als zunächst erwartet wird Apple in diesem Rahmen wohl keine neue Hardware ankündigen. Nachdem die Erwartungen zunächst vergleichsweise hoch waren, ist nun die Rede davon, dass Apple keine neuen Geräte vorstellen wird.

Looking like any possible hardware has been scrapped for WWDC tomorrow 🤔

Might be wrong about this one. Would love to be wrong!

I’ll be surprised with all of you, either way!

