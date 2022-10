KEF Mu7: Drahtloser Design-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

Der britische Lautsprecherhersteller KEF hat jetzt auch einen kabellosen Over-Ear-Kopfhörer im Programm. Der KEF Mu7 stellt eine solide Alternative zu den bereits verfügbaren kabellosen In-Ear-Hörern KEF Mu3 dar und soll von November an erhältlich sein.

Als Aushängeschild unabhängig von der Audioqualität des Kopfhörers hebt KEF die Zusammenarbeit mit dem Industriedesigner Ross Lovegrove hervor. Lovegrove hat in den frühen 1980er Jahren bei den deutschen Produktdesignern frog design unter anderem an frühen Apple-Geräte und am Sony Walkman gearbeitet.

Bei KEF zeichnet Lovegrove nach dem Mu3 nun für sein zweites Kopfhörerprodukt verantwortlich. Der Mu7 basiert auf einer ergonomischen Aluminiumkonstruktion und hat ein Touch-Bedienfeld in die rechte der beiden voluminösen, ohrumschließenden Hörmuscheln integriert.

Muss der Logo-Aufdruck wirklich sein?

Alu-Bügel und Memory-Polster

Die Aluminiumkonstruktion mit einem stabilen Kopfbügel soll dafür sorgen, dass der Kopfhörer leicht und angenehm sitzt, gleichermaßen aber mit sehr geringem Druck für eine optimale akustische Abdichtung sorgt. Die Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff sorgen dabei sowohl die passive als auch die aktive Geräuschunterdrückung und die Basswiedergabe verbessern.

Der KEF Mu7 lässt sich sowohl kabellos als auch kabelgebunden nutzen. Letzteres bewirbt der Hersteller insbesondere mit Blick auf die damit mögliche unkomprimierte und hochauflösende Wiedergabe in Verbindung mit kompatiblen Audioquellen. Zudem wird die aptX HD-Technologie von Qualcomm unterstützt.

Transporttasche mit im Lieferumfang

Über das kapazitive Touchpad an der rechten Hörmuschel stehen mithilfe von Tipp- und Wischgesten Funktionen wie Play/Pause, das Ändern der Lautstärke, Überspringen von Titeln oder der Aufruf von Sprachassistenten zur Verfügung. Die Akku-Laufzeit wird mit bis zu 40 Stunden angegeben, wobei einen 15-minütige Schnellladung die Laufzeit um weitere acht Stunden verlängern kann.

KEF will den Mu7 in den Farben Silber und Dunkelgrau von November an mit einer Preisempfehlung von 399 Euro in den Handel bringen.