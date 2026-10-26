JustWatch startet eigenen Streamingdienst

JustWatch hat einen eigenen Videodienst gestartet. Unter dem Namen JustWatch TV lassen sich Filme und Serien jetzt auch direkt über die Plattform ansehen.

Bislang war JustWatch vor allem als Wegweiser durch die verschiedenen Streamingangebote bekannt. Nutzer können dort nach Filmen und Serien suchen, um zu erfahren, bei welchen Anbietern die gewünschten Titel verfügbar sind. Dabei berücksichtigt der Dienst sowohl die in Streaming-Abonnements enthaltenen Titel als auch Kauf- und Leihangebote.

Kostenlose und kostenpflichtige Inhalte

Mit JustWatch TV erweitert das Unternehmen sein Angebot nun um die direkte Wiedergabe von Filmen und Serien. Der neue Dienst ist über die Website sowie die bestehenden JustWatch-Apps verfügbar und bietet sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Inhalte.

Unter der Bezeichnung JustWatch TV Free steht eine Auswahl an Filmen und Serien kostenlos zur Verfügung. Das Angebot finanziert sich über Werbeeinblendungen. Ergänzend dazu können Filme über einen integrierten Store kostenpflichtig ausgeliehen werden. Das Abo-Angebot JustWatch TV Plus soll darüber hinaus den werbefreien Zugriff auf zahlreiche Titel aus dem Katalog ermöglichen und umfasst zudem zusätzliche Funktionen für den Streaming-Guide.

Filmangebot auf Basis von Nutzerdaten

Bei der Zusammenstellung des Filmangebots will JustWatch auch die aus Suchanfragen und Nutzungsdaten abgeleiteten Interessen seiner Nutzer berücksichtigen. So sollen auch solche Titel verfügbar werden, die bei den etablierten Streamingdiensten nur schwer zu finden sind.

Unabhängig von dem neuen Angebot soll er bisherige Streaming-Guide von JustWatch weiterhin bestehen bleiben. Zum Start arbeitet JustWatch nach eigenen Angaben mit rund 30 Rechteinhabern und Filmverleihern zusammen. Dazu zählen unter anderem Paramount, Leonine Studios, Fremantle und New Regency. Weitere Partner und zusätzliche Inhalte sollen folgen.