JONR P20 Pro: All-in-one-Roboter zum günstigen Einführungspreis

Der Reinigungsroboter JONR P20 Pro ist zwar schon seit zwei Wochen in Deutschland erhältlich, jetzt startet allerdings die offizielle Markteinführung des Geräts mit einem zusätzlichen Rabatt. Gibt man an der Amazon-Kasse den Aktionscode RURM2Q3R ein, dann fällt der Preis für den JONR P20 Pro von regulär 599,99 Euro auf 487,99 Euro.

Der JONR P20 Pro stammt aus dem Xiaomi-Umfeld und wird auch über die Home-App von Xiaomi bedient. Das Gerät will einen Platz als preislich attraktiver, aber mit aktuellen Technologien ausgestatteter Saug- und Wischroboter einnehmen. Im Vordergrund stehen hier die Nassreinigung mithilfe von rotierenden Mopp-Scheiben und das integrierte System zur Kantenreinigung.

Bei uns hat der Saugroboter bereits einige Runden gedreht und waren insbesondere auf die Reinigungsleistung beim Nasswischen neugierig. Hier lässt sich als Fazit vorwegnehmen, dass die rotierenden Mopp-Scheiben erwartungsgemäß ein deutlicher Zugewinn gegenüber den in unseren Augen längst überholten und eher nutzlosen festen Wischtüchern sind. Abstriche muss man beim JONR P20 Pro allerdings machen. Preislich höher angesiedelte Geräte arbeiten besser und effektiver, das darf man dann allerdings auch erwarten, wenn man das Doppelte bis Dreifache hinlegt. Wenn Geld eine untergeordnete Rolle spielt, wäre der S1 Pro von eufy aktuell mein Favorit.

Wischleistung könnte besser sein

Der JONR P20 Pro schlägt sich in seiner Preisklasse allerdings durchaus gut und ist ebenfalls in der Lage, mal eben nass rauszuwischen. Das Endergebnis könnte etwas gleichmäßiger sein, man hat den Eindruck, dass den rotierenden Scheiben etwas mehr Anpressdruck nicht schaden würde. Wenn man den Schmutzwassertank entleert, sieht man jedoch, dass das System durchaus funktioniert. Die Mopps werden in der All-in-one-Station automatisch gereinigt und das Schmutzwasser separat gesammelt.

Da der JONR P20 Pro selbst kein Frischwasser zwischenspeichert, müsst ihr ihn vielleicht öfter zur Reinigung und erneuten Mopp-Befeuchtung zurückschicken. Standardmäßig macht er das alle zehn Minuten, in der App kann man diesen Abstand aber auch auf fünf Minuten verkürzen. Die Reinigung wird dann unterbrochen und anschließend an exakt derselben Stelle wieder aufgenommen.

LiDAR-Navigation ohne Kamera

Generell navigiert der JONR P20 Pro mithilfe von LiDAR-Technologie absolut zuverlässig. Probleme hat er allerdings mit Hindernissen, die unerwartet im Weg stehen. Grundsätzlich kommt der Roboter damit klar, rammt diese aber erstmal und tastet sich dann langsam um die Objekte herum, indem er mit der vorderen „Stoßstange“ alle paar Zentimeter erneut gegen das Objekt fährt.

Der JONR P20 Pro hat keine Kamera integriert und navigiert daher blind. Der LiDAR-Laser bestimmt zwar stets die exakte Position im Raum, erfasst jedoch keine Hindernisse. Den „Schwingstuhltest“ hat der JONR P20 Pro hier bislang bestanden. Unsere Fußsockel sind 23 Millimeter hoch und das reicht aus, damit der Sauger nicht drüber fährt oder sich darin verheddert. Schwellen sollte er mit bis zu knapp zwei Zentimetern Höhe bewältigen.

Verschiedene Optionen für Teppiche

Die Saugleistung beträgt bis zu 8.000 Pa und lässt sich über die App in vier verschiedenen Leistungsstufen festlegen. Die integrierte Teppicherkennung hat bei uns einwandfrei funktioniert, wobei anzumerken ist, dass hier keine Langflorteppiche auf dem Boden liegen, sondern lediglich kurze Auslegeware in der Art von Fußabstreifern zum Einsatz kommt. Der Sauger kann beim Überfahren von Teppichen automatisch auf höhere Saugleistung schalten und hebt hier während des Wischens auch seine Moppscheiben an. Falls man längere Teppiche verwendet, kann man diese auch komplett aussparen lassen.