Jackery: Vier neue Powerstations ab 89 Euro erhältlich

Jackery hat vier neue mobile Stromspeicher in den Handel gebracht. Besonders kompakt fällt der neue Explorer 100D aus, der mit zwei USB-C-Anschlüssen und bis zu 140 Watt Ladeleistung auch MacBooks mit Energie versorgen kann. Gleichzeitig startet die bereits auf der IFA vorgestellte Plus-Serie mit drei leistungsstärkeren Powerstations, deren Kapazität sich durch zusätzliche Akkus erheblich erweitern lässt. Zum Marktstart bietet Jackery alle vier Geräte mit Rabatten von bis zu 600 Euro an.

Explorer 100D: 140 Watt für MacBook und Co.

Der neue Explorer 100D erinnert eher an eine große Powerbank als an eine klassische Powerstation. Mit 96 Wattstunden Kapazität, 850 Gramm Gewicht und integriertem Tragegriff eignet er sich für Reisen und mobiles Arbeiten. Gegenüber dem Vorgänger Explorer 100 Plus fällt er laut Jackery 14 Prozent kompakter und zwölf Prozent leichter aus.

Über zwei USB-C-Anschlüsse stehen jeweils bis zu 140 Watt zur Verfügung, die kombinierte Ausgangsleistung beträgt maximal 158 Watt. Damit lassen sich auch leistungsstärkere MacBooks laden. Eine klassische 230-Volt-Steckdose gibt es dagegen nicht.

Im Inneren steckt ein langlebiger LiFePO4-Akku, der nach 3.000 Ladezyklen noch mindestens 80 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität besitzen soll. Mit 96 Wattstunden bleibt der Explorer 100D zudem unter der üblichen 100-Wh-Grenze für Akkus im Flugzeug. Er gehört ins Handgepäck, wobei die Vorgaben der jeweiligen Fluggesellschaft zu beachten sind. Alternativ zur Steckdose lässt sich der Akku über Solarmodule mit 40 oder 100 Watt laden.

Zum Verkaufsstart kostet der Explorer 100D nur 89 statt 129 Euro.

Drei Powerstations mit bis zu 21,5 kWh

Deutlich mehr Leistung bietet die neue Plus-Serie, die Jackery bereits auf der IFA vorgestellt hatte. Anders als bei den bisherigen kompakten Explorer-Modellen lassen sich die Speicherkapazitäten mit zusätzlichen Battery Packs erweitern. Zur Auswahl stehen drei Varianten:

Die beiden kleineren Modelle wiegen 10,8 beziehungsweise 18,8 Kilogramm. Der Explorer 3600 Plus bringt dagegen 35 Kilogramm auf die Waage und besitzt für den Transport Rollen sowie einen Teleskopgriff.

Alle drei Geräte setzen auf LiFePO4-Akkus mit bis zu 6.000 Ladezyklen und bieten eine USV-Funktion mit 10 Millisekunden Umschaltzeit. Eine App-Anbindung und die Möglichkeit zur Aufladung über Solarmodule gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Auch die Zusatzakkus sind bis einschließlich 3. November reduziert. Das Battery Pack 2000 kostet 749 statt 999 Euro, das größere Battery Pack 3600 ist für 1.199 statt 1.599 Euro erhältlich. Die Angebote gelten im deutschen Jackery-Onlineshop.