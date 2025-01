Jackery: Mobiler Heimspeicher, Solardachziegel und Wohnmobil-Panel

Jackery hat den ersten Schub neuer Produkte für das Jahr 2025 präsentiert. So soll hierzulande in Kürze das Powerstation-Flaggschiff Explorer 5000 Plus erhältlich sein, das sich auch als erweiterbare Heimspeicherlösung nutzen lässt. Zudem hat der Hersteller ein Solarpanel für Wohnmobile und Solardachziegel angekündigt.

Der Explorer 5000 Plus ist in den USA bereits als für dortige Standards auslegte Variante erhältlich. Die Powerstation hat einen Stromspeicher von 5 kWh integriert und wiegt gut 60 Kilogramm, die sich mithilfe der integrierten Rollen bewegen lassen.

Größe und Gewicht der Jackery Explorer 5000 Plus legen aber bereits nahe, dass sich das System vor allem als Heimspeicherlösung eignet. Um die Mobilität des Geräts zu gewährleisten, wird die Anbindung über einen optional erhältlichen „Smart Transfer Switch“ realisiert. Darüber ans Hausnetz angeschlossen, kann das System bis zu 7.200 Watt Ausgangsleistung liefern und auch als unterbrechungsfreie Stromversorgung verwendet werden. Die Kapazität der Explorer 5000 Plus kann mithilfe von Erweiterungsbatterien auf bis zu 60 kWh erhöht werden.

Details zum Termin der Markteinführung und ebenso den Preis will Jackery nachliefern. In den USA wird die Explorer 5000 Plus derzeit für 3.499 Dollar angeboten. Für den für den Anschluss an die Hausversorgung und das Batteriemanagement nötigen Smart Transfer Switch fallen allerdings weitere 1.699 Dollar an.

Solarpanel für Wohnmobile und Boote

Mit dem neuen Solarpanel SolarSaga 100 Prime zielt Jackery auf Camper und Bootsbesitzer. Das Modul wurde speziell zur Anbringung auf Wohnmobildächern und dergleichen konzipiert und arbeitet als bifaziales Modul mit rückseitenkontaktierten IBC-Zellen.

Jackery verspricht einen Wirkungsgrad von über 25 Prozent, und das witterungsbeständige Modul soll auch an sonnenarmen Tagen bis zu 20 Prozent mehr Leistung erbringen als vergleichbare Modelle. Die Abmessungen werden mit 986 × 552 × 29 mm angegeben. Zu Preis und Verfügbarkeit liegen ebenfalls noch keine Infos vor.

Solardachziegel für Standarddächer

Zu guter Letzt hat Jackery für dieses Jahr auch eigene Solardachziegel angekündigt – ein Segment, in dem bislang vor allem Tesla von sich Reden gemacht hat. Bei den von Jackery angekündigten Modellen handelt es sich um geschwungene XBC-Solardachziegel, die in den Farben Schwarz und Terracotta erhältlich sein werden.

Die Solardachziegel von Jackery sind mit 0,13 mm dünnen, kristallinen Silizium-Solarzellen besetzt und sollen einen Wirkungsgrad von über 25 Prozent aufweisen. Eine damit bestückte Dachfläche soll pro Quadratmeter bis zu 170 Watt Energie erzeugen. Die Ziegel seien mit 90 Prozent aller Befestigungssysteme kompatibel und leicht zu montieren.