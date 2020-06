iPadOS 14: Fokus auf einfachere Texteingabe und Zeichenunterstützung

Apple hat iPadOS 14 angekündigt. Das neue Betriebssystem für das Apple-Tablet bringt im Herbst einen bunten Reigen an Neuerungen und Funktionserweiterungen mit sich.

iPadOS 14 wird ebenfalls die mit iOS 14 angekündigten Widgets und Neuerungen in der Nachrichten-App mit sich bringen. Darüber hinaus erweitert Apple den Funktionsumfang der Fotos-App deutlich. Eine neue Seitenleiste hilft beim Organisieren der Bilder, beispielsweise dem Sortieren in Alben.

Die Seitenleiste findet auch in weiteren Anwendungen Verwendung, so etwa der Notizen-App. Ergänzend lässt sich auf wichtige Funktionen direkt von der Oberkante des Bildschirms zugreifen.

Das kompakte Siri-Design aus iOS 14 kommt auch zu iPadOS. Auf Siri kann dann dezent von einer Bildschirmecke aus zugegriffen werden. Auch Anrufe sollen wesentlich weniger bei der aktuellen Arbeit stören, so legt ein eingehender Anruf nicht mehr den kompletten Bildschirm lahm, sondern kündigt sich im Stil einer Push-Mitteilung an.

Apple hat auch die Suchfunktion auf dem iPad komplett überarbeitet. Die Ergebnisse werden schneller und flexibler angezeigt, zudem lassen sich die verbundenen Dokumente direkt aus der Suche starten. Die iPadSuche funktioniert somit nahezu analog zur bereits bekannten macOS-Suchfunktion.

Apple Pencil

Auch der Apple Pencil wird mit iPadOS 14 mächtiger. Apple wir handschriftliche Notizen so einfach wie das Tippen machen. Die Funktion „Scribble“ erlaubt die Handschrift-Eingabe in beliebige Textfelder, die dann automatisch in Text gewandelt wird. Apple limitiert die Handschrift-Eingabe zunächst allerdings auf Englisch und Chinesisch. Weitere Sprachen sollen folgen.

Die neuen Apple-Pencil-Funktion unterstützen zudem beim Zeichnen und können dabei helfen, klare Formen oder gerade Linien zu zeichnen.

iPadOS 14: Die Neuerungen im Überblick: