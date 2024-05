iPad: Starke Hardware, aber das Betriebssystem hinkt hinterher

Knapp zwei Wochen noch, dann wissen wir, ob Apple das iPad mit iPadOS 18 auch auf die Software bezogen zu einem Pro-Gerät macht. Bereits vor der Markteinführung der neuesten iPad-Modelle war unbestreitbar, dass das Apple-Tablet von der Hardware her extrem gut aufgestellt ist, das Betriebssystem jedoch weiterhin verhindert, dass sich das Gerät als ernsthafte Alternative zu einem Desktop-Rechner verwenden lässt.

So macht auch das neue iPad Pro dem Mac zwar von der Prozessorausstattung her mächtig Konkurrenz, muss in Sachen Benutzbarkeit jedoch deutlich zurückstecken. An iPadOS als ein Mehrbenutzersystem wollen wir dabei gar nicht denken, Apple wäre schon einen großen Schritt weiter, wenn die bereits vorhandenen Funktionen so eingebunden sind, dass sie sich intuitiv und produktiv nutzen lassen.

Ein Beispiel hierfür ist das unten eingebettete Video, das für unseren Geschmack zwar etwas zu dick aufträgt, das Problem allerdings auf den Punkt bringt. Wer das iPad (und in dem Fall Apples Stage Manager) produktiv verwenden will, scheitert zu oft, weil er die gesuchte Option entweder gar nicht findet, oder nicht richtig zu benutzen weiß.

Maybe I’m just an idiot, but I spent 20 minutes trying to figure out how to manage multiple window instances from within Stage Manager.

If there’s no other way to do this, that is INSANE. And if there is another way, iPadOS is the most complicated thing Apple has ever made. pic.twitter.com/zV3Mh7qdy8

— Snazzy Labs (@SnazzyLabs) May 20, 2024