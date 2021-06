iPad Pro soll vom kommenden Jahr an über Qi laden

Nach iPhone und AirPods sollen sich auch kommende iPad-Modelle kabellos laden lassen. Um dies zu realisieren, werden Apple die Aluminiumrückseite der Geräte durch Glas ersetzen. Beim ersten Apple-Tablet mit Qi-Funktion soll es sich um eine für das kommende Jahr geplante Neuauflage des iPad Pro handeln.

Einmal mehr ist es das Wirtschaftsmagazin Bloomberg, das unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen über die Apple-Pläne diesbezüglich berichtet. Die Entwicklung befinde sich derzeit allerdings noch in einem früher Stadium, dementsprechend seien Planungsänderungen oder ein Aufschub über das nächste Jahr hinaus nicht ausgeschlossen.

In der Tat dürfte eine gläserne Rückseite für das iPad mit Blick auf das damit verbunden erhöhte Bruchrisiko eine größere Herausforderung für die Apple-Entwickler sein. Es ist davon auszugehen, dass Apple diesbezüglich auch an der Kompatibilität mit seinen MagSafe-Ladeadaptern arbeitet. Die Möglichkeit zum Laden per Kabel soll angesichts der hier verfügbaren deutlich höheren Ladegeschwindigkeiten aber in jedem Fall erhalten bleiben.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Erwähnung einer Option zum bidirektionalen Laden. Damit könnte man dann beispielsweise ein iPhone oder die AirPods durch Auflegen auf der Rückseite des iPad laden. Apple experimentiert dem Bericht zufolge mit einer solchen Option. Nachdem Samsung seine neuen Smartphones bereits mit dieser Möglichkeit ausstattet, war auch im Vorfeld der Vorstellung der aktuellen iPhone-Modelle schon von dergleichen die Rede, allerdings blieb dieser Anwenderwunsch hier unerfüllt.

iPad mini und Standard-iPad werden überarbeitet

Schon in diese Jahr soll Apple zudem ein neues iPad mini vorstellen. Das kleine Apple-Tablet soll mit überarbeitetem Gehäuse und schmäleren Bildschirmrändern auf den Markt kommen. Unklar bleibt, ob Apple hier weiterhin an Touch ID festhält. Dem Bloomberg-Bericht zufolge wurde der Wegfall der Home-Taste zumindest bereits getestet. Allerdings bedeutet dies nicht zwingend den Wechsel zu Face ID, Apple dürfte hier wohl eher wie beim iPad Air auf einen in die Standby-Taste integrierten Fingerabdrucksensor setzen.

Zudem arbeitet Apple dem Bericht zufolge auch an einem neuen Gehäuse für das günstige Standard-iPad. Hier soll das Gehäuse erneut dünner werden.