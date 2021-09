iPad 9: Sehen wir Apples neues Einsteiger-Tablet auch schon heute?

Aktuell bietet Apple das iPad in der Wi-Fi-Version zu Preisen ab 379 Euro an. Wer das Gerät zudem auch mit integrierter SIM-Karte betreiben will, muss mindestens 519 Euro investieren.

Als sicher darf man betrachten, dass Apple den Preis für das iPad auch in der neunten Generation möglichst attraktiv halten wird. Damit verbunden dürften sich die technischen Neuerungen des neuen Modells auch in Grenzen halten. Momentan gilt als wahrscheinlich, dass das Design des Geräts inklusive dem Fingerabdrucksensor Touch ID unverändert bleibt, Apple jedoch den aktuell enthaltenen A12-Prozessor durch den 2019 mit dem iPhone 11 vorgestellten Chip vom Typ A13 Bionic ersetzen wird. Zudem scheint zumindest nicht ausgeschlossen, dass wir das iPad künftig mit den Speicheroptionen 128 oder 256 GB statt bislang 32 und 128 GB sehen. Diese beiden Neurungen und ein unveränderter Gerätepreis wären aus unserer Sicht ein Top-Update für das Apple-Tablet.

