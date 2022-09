InnoTrans 2022: Deutsche Bahn zeigt neuen „Ideenzug“

Noch bis zum 23. September tagt mit der InnoTrans 2022 die größte deutsche Fachmesse für Verkehrstechnik auf dem Berliner Messegelände und präsentiert sich in allen 42 Messehallen wieder in Präsenz mit fast 3000 Ausstellern aus über 50 Ländern.

Unter anderem ist hier natürlich auch die Deutsche Bahn vertreten und zeigt mit ihrem sogenannten Ideenzug viele neue Konzepte und Vorschläge für die Weiterentwicklung von Regional- und S-Bahn-Zügen.

Das Projekt der DB Regio ist gleichzeitig als Angebot für die gesamte Nahverkehrsbranche zu verstehen und zeigt, was vielleicht schon bald zum Standard in deutschen Zügen werden könnte.

Aktuell handelt es sich bei dem Ideenzug um einen umgebauten Doppelstockwagen in den 10 neue Ideen integriert wurden – der Showcase-Wagon wird ab dem kommenden Frühjahr in Bayern verkehren.

Zu den Neuerungen gehören unter anderem transparente OLED-Displays in den Scheiben der Wagons, die Informationen über der Landschaft neben Zug einblenden können. Die Technik dafür kommt von LG Display und wurde eigentlich für die Nutzung in U-Bahnen entwickelt.

Darüber hinaus sollen sich Kameras um eine Sitzplatzüberwachung kümmern und so automatisch erkennen und anzeigen, wo noch freie Sitzplätze verfügbar sind. 100 USB-Steckdosen sollen genug Ladeplätze für alle Reisenden garantieren.

Neue Sitzformationen machen Angebote wie den neuen Stammtisch möglich, an dem mit anderen Reisenden ins Gespräch gekommen werden kann und auch die größeren Familienbereiche, die über Doppelsitze verfügen auf denen mehrere Kinder gleichzeitig platznehmen können.

In den neuen Büro-Bereichen können Fahrgäste einen vorhandenen 27-Zoll-Bildschirm in Kombination mit dem eigenen Laptop nutzen und für zusätzliche Ruhe auch hinter verschließbaren Türen arbeiten.

Alle zehn Ideen sollen sich ab Anfang 2023 auf der Strecke zwischen München und Mühldorf im Livebetrieb ausprobieren lassen.

BÜRO

Reisezeit wird hier zur Arbeitszeit. Fahrgäste können dank verschließbarer Türen in Ruhe telefonieren oder auch Laptop oder Tablet an den 27-Zoll-Bildschirm anschließen, um diesen als Arbeitsgerät zu nutzen. Alternativ lässt sich auf den 1.-Klasse-Sitzen auch einfach die Aussicht genießen.

FAMILIE

Im Familienbereich wird viel Wert auf Platz gelegt. Der Tisch ist besonders groß und bietet so reichlich Möglichkeit für Spiel und Spaß. Auf den Doppelsitzen finden die kleinsten Reisenden auch bequem zu dritt oder zu viert Platz. Für Kinderwagen steht eine separate Fläche zur Verfügung und für Jacken und Gepäck gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Verstauen. So bleibt genügend Platz für ungestörtes Spielen.

STAMMTISCH

Hier können die Fahrgäste in entspannter Atmosphäre ins Gespräch kommen. Für das optimale Stammtisch-Feeling fungieren die hohen Sitzbänke als Barhocker und der erhöhte Tisch als Tresen. Zusätzlich finden sich noch weitere Plätze auf Klappsitzen, die gleichzeitig auch als bequeme Stehhilfen oder Anlehnpunkte genutzt werden können.

Und wer sich über die aktuellen Geschehnisse informieren möchte, kann dies auf einem großen Bildschirm tun.

ENTSPANNUNG

Entspannt die vorbeiziehende Landschaft genießen und sich dabei gemütlich wie im eigenen Wohnzimmer in den Sessel fallen lassen. In diesen zwei drehbaren Sitzen ist genau das möglich. Die weit vorgezogene Sitzschale sorgt zudem für Privatsphäre.

ABTEIL

Das offene Abteil bietet mit seinen gegenüberliegenden Zweiersitzen einen gemütlichen Platz für kleine Gruppen und auch Einzelreisende. Stauraum für das Gepäck gibt es ausreichend, sowohl unter dem Sitz als auch darüber.

NEUES SITZEN

Erstmalig im Bahnverkehr sind die Sitze so gebaut, dass sie sich dem Rücken ergonomisch anpassen und somit besonders bequem und rückenfreundlich sind. Das leichte Material dient als passive Klimatisierung und bietet daher besonders an warmen Tagen zusätzlichen Komfort. Ein Ablagetisch, der bei Bedarf ausgeklappt werden kann, ist wie gewohnt im Vordersitz zu finden.

ECKBANK

Die lange Eckbank verläuft längs zum Zug. Hier findet sich viel Platz für größere Gruppen. Einzelne Banksegmente sind durch kleine Tische sowie Akustikwände getrennt, so dass sich auch kleinere Gruppen zusammenfinden können. Unter der Bank findet sich ausreichend Platz für Gepäck.

FAHRGASTINFORMATION

Der neu gestaltete Einstieg besitzt großformatige Bildschirme über den Türen, die über aktuelle Informationen zur Fahrt und der Infrastruktur am nächsten Halt informieren. Die Bildschirme zeigen außerdem die Auslastung der Bereiche im Zug an, so dass Reisende schnell einen freien Sitzplatz finden können. Möglich macht das ein kamerabasiertes System, das erkennt, welche Sitzplätze bereits belegt sind. Insgesamt sind 20 Bildschirme in dem Wagen verteilt, unter anderem integriert in die Fensterscheiben.

KOMFORT

Dieser Bereich umfasst elektrisch verstellbare Sitze, die eine angenehme und entspannte Reise garantieren. Zusätzliche Privatsphäre bietet eine kleine Trennwand zwischen den Kopfbereichen.

MEHRZWECKBEREICH

Im Mehrzweckbereich findet alles seinen Platz. Ob Kinderwagen, Koffer oder Skier. Praktisch dabei sind die drei Klappsitze, die je nach Bedarf genutzt werden können, aber dennoch genug Raum für größere Gepäckstücke lassen.

Dank der 100 USB-Steckdosen können alle Reisenden ihre Smartphones oder Tablets während der Fahrt aufladen. 5G-Internet an Bord macht schnelles Surfen im Regionalzug möglich.