iMazing 3 startet: Einzellizenzen jetzt deutlich restriktiver

Der in der Schweiz entwickelte Geräte-Manager iMazing ist jetzt offiziell in Version 3 verfügbar. Mit der Freigabe der finalen Version wird auch der seit September laufende Beta-Test von iMazing 3 beendet.

Das Update bringt neben einer überarbeiteten Benutzeroberfläche auch diverse Funktionserweiterungen, dazu zählen unter anderem erweiterte Diagnoseoptionen für die verbundenen Geräte oder neue Sicherheits-Features. Langjährige Nutzer der App müssen sich allerdings auch mit einem neuen Lizenzmodell abfinden – wer auf iMazing 3 umsteigen will, muss sich nun zwingend auch mit den vor einiger Zeit überarbeiteten Nutzungsbedingungen anfreunden – dazu weiter unten mehr.

Mit iMazing 3 war den Entwicklern zufolge eine umfassende Überarbeitung der Vorversion nötig, um die App auf aktuellem Stand und mit den neuesten Entwicklungen im Bereich von Hardware und Betriebssystemen kompatibel zu halten. Diese Umstellungen habe man zum Anlass genommen, auch die Benutzeroberfläche der App neu und anwenderfreundlicher aufzubauen. Auf die verbesserten und erweiterten App-Funktionen gehen die Entwickler im folgenden Video ein.

Lizenzpolitik drängt zum Abo

Bei der Lizenzpolitik von iMazing gilt es zu beachten, dass man die App nicht mehr wie in früheren Zeiten gemeinsam mit allem mit dem jeweiligen Mac oder Windows-Rechner verbundenen iOS-Geräten nutzen kann. Sämtliche alten Lizenzmodelle lassen sich über die Version 2 hinaus nicht mehr nutzen, stattdessen gibt es nun entweder gerätegebundene Kauflizenzen oder ein Familienabonnement.

„Gerätegebunden“ bedeutet bei der Kauflizenz, dass ihr für jedes Apple-Mobilgerät eine eigene Lizenz erwerben müsst, die dann auch nicht auf neue Geräte übertragbar ist, sondern beispielsweise bei einem Wechsel auf die nächste iPhone-Generation verfällt. Für ein einzelnes Gerät werden hier 44,99 Euro fällig, günstiger wird es, wenn man gleich Pakete für mehrere Geräte kauft, beispielsweise drei Lizenzen für 59,99 Euro.

Mit diesem Konzept dürften die Entwickler vor allem erreichen wollen, dass möglichst viele Nutzer auf das ebenfalls angebotene Abonnement setzen. Die Lizenzen werden hier per Jahrespreis abgerechnet. In der kleinsten Abo-Stufe kann man iMazing dann gegen eine Nutzungsgebühr von 39,99 Euro über zwölf Monate hinweg mit fünf Mobilgeräten nutzen. Eine Verwaltung der mit der Lizenz verknüpften Geräte, also nicht mehr vorhandene Geräte löschen und durch andere ersetzen, ist ab sofort nur noch bei den Abi-Lizenzen möglich.

Ein kostenloser Test der App ist weiterhin für begrenzte Zeit möglich.