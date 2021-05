iMac, iPad Pro und Apple TV 4K zur direkten Abholung verfügbar [Update]

Mit dem heutigen Verkaufsstart lassen sich der bunte iMac, das neue iPad Pro und Apple TV 4K mit der überarbeiteten Siri-Fernbedienung jetzt auch für die Abholung in einem der 15 deutschen Apple Stores reservieren. Zumindest aktuell besteht für einen Teil der Geräteversionen auch die Möglichkeit Abholung am heutigen Tag.

Apple hat die neuen Geräte ja schon im vergangenen Monat vorgestellt und bietet seit vergangener Woche die Möglichkeit zur Vorbestellung an. Die Lieferzeiten bei Online-Bestellung für den Versand ziehen sich mittlerweile jedoch teils deutlich in den Juni hinein. Wer es also eilig und einen Apple Store in Reichweite hat, kommt mit einer Bestellung zur Abholung möglicherweise schneller zum Ziel.

In Deutschland finden sich die Apple-Ladengeschäfte derzeit in den Städten Berlin, München, Augsburg, Sindelfingen, Frankfurt, Sulzbach, Köln, Düsseldorf, Oberhausen, Hamburg, Hannover und Dresden. Die Lieferoptionen und Verfügbarkeit mit Blick auf die einzelnen Filialen werden auf den Bestellseiten der neuen Geräte angezeigt.

Update: iPad Pro und AirTags bei Amazon auf Lager

Wer es eilig hat, kann auch einen Blick zu Amazon werfen. Dort lässt sich zumindest das neue iPad Pro in verschiedenen Ausführungen noch mit Liefertermin morgen bestellen. Auch die AirTags kann der Onlinehändler im Gegensatz zu Apple beim Einzelkauf direkt liefern. (Danke für eure Hinweise)