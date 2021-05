iMac 24″ von innen: Maßarbeit und variable Lüfterausstattung

Die Reparaturprofis von ifixit nehmen Apples iMac mit 24 Zoll großem Bildschirm unter die Lupe. Der neue Rechner verspricht interessante Enthüllungen. Schließlich packt Apple das Innenleben des mit einem „großen iPad auf einem Ständer“ verglichenen Rechners in ein extrem dünnes Gehäuse – so dünn, dass der Audioausgang seitlich platziert werden musste, weil die Buchse ansonsten schlichtweg zu lang gewesen wäre.

Um das Innenleben des neuen Rechners freizulegen, lässt sich das mit Klebestreifen befestigte Frontglas vollständig entfernen. Anschließend wird der Blick auf die über nahezu den gesamten Innenraum verteilten Komponenten und Kühlelemente des Computers frei.

In einem ersten Schritt beschränkt sich ifixit darauf, grundlegende Einblicke inklusive einer Aufzählung der von Apple verbauten Schlüsselkomponenten bereitzustellen. Ein Folgebeitrag soll dann in den nächsten Tagen weitere Details zu Bauteilen wie dem in der neuen iMac-Tastatur verbauten Touch-ID-Sensor und den von Apple im neuen iMac platzierten leistungsfähigen Lautsprechern liefern.

Unterschiedliche Lüfter-Ausstattung

Weitere Details zu den technischen Unterschieden zwischen den beiden iMac-Varianten mit zwei oder vier rückseitigen Anschlüssen konnten wir unabhängig von den ifixit-Erkundungen schon vorab erfahren – besten Dank an dieser Stelle an den Hinweisgeber. So hat Apple die Version mit vier Anschlüssen mit zwei statt einem internen Lüfter ausgestattet. Auch wurde bei der größeren Version des Rechners ein zusätzliches Adapter-Board verbaut, über das die dann zwei sogenannten Connector-Boards mit der Hauptplatine verbunden sind. Beim „kleinen“ M1-iMac läuft die Verbindung zwischen Connector-Board und Hauptplatine währenddessen direkt.

Auch mit Blick auf den Puffer für wesentliche Grundeinstellungen verfährt Apple beim neuen iMac offenbar anders als bei älteren Rechner-Generationen. Hier verrichten unabhängig von der Ausführung des Rechners nun zwei Knopfzellen vom Typ CR 2032 auf einem separaten „Battery Board“ ihren Dienst.

Weitere Details aus dem Innenleben der neuesten Apple-Produkte dürfen wir in den nächsten Tagen erwarten.