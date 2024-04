IKEA BRÄNNBOLL: Neue Möbelreihe für die Gamer-Community

Der schwedische Möbelhändler IKEA hat mit der so genannten BRÄNNBOLL-Kollektion eine neue Möbelreihe vorgestellt, die speziell auf die Bedürfnisse von Spielern und deren Mitbewohner zugeschnitten sein soll.

Die Kollektion, die sich auf dieser Übersichtsseite vorstellt, umfasst insgesamt 20 Produkte, die es Gamern ermöglichen sollen, eine „komfortable und ansprechende“ Spielsituation zu schaffen, sich gleichzeitig aber dennoch harmonisch in das häusliche Umfeld einfügen sollen, in Zeiten in denen nicht gespielt wird.

Bunt und wohnlich statt schwarz mit LEDs

Bislang zeichneten sich Gaming-Möbel ja vor allem durch farbige LEDs, scharfe Kanten und meist in sattem schwarz gehaltene Kunstleder-Oberflächen aus, BRÄNNBOLL will mit dieser Tradition brechen.

Die BRÄNNBOLL-Kollektion vereint eine Reihe von Möbeln, Accessoires und Aufbewahrungslösungen von denen mehrere multifunktional sein sollen und je nach aktuellem Bedürfnis eher zum Spielen oder zum Wohnen umgebaut werden können.

Ein zentrales Element der Kollektion sind Sitzgelegenheiten, darunter mehrere ergonomische Stühle. Weiterhin beinhaltet die Kollektion eine Gaming-Station mit einem klappbaren Tisch, einer integrierten Aufbewahrungsmöglichkeiten für Rechner und ein ebenfalls vorhandenes Kabelmanagement.

Ergänzt wird die BRÄNNBOLL-Kollektion durch Aufbewahrungslösungen wie Rollcontainer, Beistelltische, Mauspads, Teppiche und Decken.

Ab Herbst 2024 im Handel

Laut IKEA soll die BRÄNNBOLL-Kollektion auf lebhafte Farben und Elemente setzen, die von Straßensportarten und Freizeitkleidung inspiriert sind, und damit eine Alternative zu den oft dunklen Gaming-Designs anbieten. Die BRÄNNBOLL-Kollektion soll ab Herbst 2024 in allen IKEA-Märkten verkauft werden. Preise für die einzelnen Produkte stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.